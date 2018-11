Cazul bizar al surorilor saudite găsite moarte în New York. Mama lor primise un telefon înfricoșător de la ambasada Arabiei Saudite

Cele două cadavre descoperite, săptămâna trecută, pe marginea răului Hudson din New York sunt ale unor surori din Arabia Saudită, au anunțat autoritățile. Cele două fete erau îmbrăcate aproape identic, cu colanți negri și jachete din blană, și aveau picioarele legate cu bandă adezivă, scrie CNN.Rotana Farea, de 22 de ani, și Tala Farea, în vârstă de 16 ani, erau două surori de origine saudită, care locuiau în Fairfax, Virginia, la mai bine de 350 de kilometri de locul unde le-au fost descoperite cadavrele. Cazul rămâne un mister pentru autorități, care încearcă acum să afle cine și cum le-a ucis pe cele două fete.Cu doar o zi înainte să fie găsite, mama surorilor Farea le-a declarat detectivilor că, înainte ca fetele să dispară, a primit un telefon de la un oficial al ambasadei Arabiei Saudite la New York, care i-a spus să părăsească America de urgență, deoarece fetele depuseseră o cerere pentru a primi azil politic în SUA, a anunțat marți poliția din New York.