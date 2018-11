Un nou scandal aruncă o umbră foarte apăsătoare asupra pieţei financiare greceşti

Concret, printr-o firmă de real estate pe care o deţinea, fostul vicepreşedinte al companiei Jumbo, Evangelos Papaevangelou, a abordat o serie de chinezi bogaţi pentru a le prezenta "un mod inteligent" de a obţine un imobil în Grecia şi odată cu el şi golden visa, dar şi să transfere zeci de mii de euro în Grecia, cu evitarea restricţiilor de capital în vigoare în China.

Un nou scandal pare să arunce o umbră foarte apăsătoare asupra situaţiei deja îngrijorătoare a pieţei financiare greceşti, protagonişti fiind de această dată reprezentanţi ai conducerii companiei Jumbo şi a trei bănci sistemice, din care două şi-au dat seama de caracterul neobişnuit al tranzacţiilor şi au dat ordin să fie întrerupte. Aceste operaţiuni au încălcat restricţiile de capital din China, au creat incertitudine cu privire la provenienţa capitalurilor în Grecia şi au încălcat principiile guvernanţei corporative. Controversatele tranzacţii ar putea depăşi 80 de milioane de euro, scrie Naftemporiki , citat de Rador.Prin POS-urile National Bank of Greece, compania fostului vicepreşedinte al Jumbo a realizat zeci de tranzacţii presupus separate cu sume între 10.000 şi 20.000 de euro pentru fiecare client chinez, astfel încât valoarea lor să nu intre în vizorul autorităţilor chineze. Prin aceste operaţiuni fiecare client a acumulat între 200.000 şi 500.000 de euro sau, uneori, chiar mai mult. Tranzacţiile imobiliare se realizau la sume mai mici decât sumele acumulate de client, urmând ca diferenţa între preţul supraevaluat şi preţul real al imobilului să fie depusă în conturi ale cetăţenilor chinezi, ceea ce permitea transferarea din China a unor sume mult mai mari.De exemplu, dacă un imobil în Atena costa 250.000 de euro, se realizau zeci de tranzacţii prin care se acumulau 400.000 de euro, din care 150.000 rămâneau în plus pentru a fi depuşi într-un cont bancar! Este evident că pentru reuşita acestei inginerii a fost nevoie şi de colaborarea cu reprezentanţi importanţi din conducerile băncilor greceşti. Potrivit unor informaţii, fostul vicepreşedinte al Jumbo obţinuse iniţial POS-uri la două bănci sistemice greceşti (Piraeus şi Eurobank) care însă şi-au dat seama de caracterul neobişnuit al tranzacţiilor şi au dezactivat aparatele respective.Papaevangelou şi-a continuat însă activitatea prin intermediul National Bank of Greece şi se pare că în această afacere este implicat şi un important manager al băncii respective. Toată ingineria a început să fie demontată în momentul în care Banca Centrală a Chinei a descoperit tranzacţiile suspecte şi a cerut ajutorul Băncii Centrale Europene care a demarat o serie de investigaţii despre care se apreciază că vor avea un impact serios asupra băncilor greceşti.Deja National Bank of Greece a demis trei din managerii săi. În plus, o problemă serioasă cu privire la guvernanţa corporativă se ridică şi în cadrul Jumbo, una dintre cele mai mari companii din Grecia, chiar dacă nu a existat o implicare directă din partea companiei. Este destul de problematic ca un membru important al conducerii să dezvolte o astfel de activitate, să fie blocat de bănci sistemice, iar conducerea Jumbo să nu ştie nimic.