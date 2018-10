Rusia răspunde celor mai mari manevre ale NATO în Norvegia prin teste de rachete, în aceeași regiune

"Am primit săptămâna trecută notificarea despre proiecte rusești de testare de rachete în largul coastelor de aici", a declarat marți secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în vizită în Norvegia, unde se derulează Trident Juncture 18.Acest exercițiu, cel mai vast organizat de Alianță de la Războiul Rece, vizează testarea capacității de a veni în ajutorul unui stat membru agresat de un inamic.Mobilizând circa 50.000 de soldați, 65 de nave și 250 aeronave din 31 de țări la mai multe sute de kilometri de granița ruso-norvegiană din Arctica, manevrele irită Moscova, care a promis o ripostă".Armata rusă a anunțat săptămâna trecută amplasarea a patru nave în Atlanticul de Nord."Rusia are forțe navale semnificative în această zonă", a spus marți Stoltenberg. "Mă aștept ca Rusia să se comporte de manieră profesionistă".Șeful NATO nu a dramatizat însă situația."Urmărim îndeaproape ce face Rusia dar operează în apele internaționale și ne-au notificat de manieră normală".Potrivit Avinor, agenția publică însărcinată cu aeroporturile norvegiene, Rusia a transmis un mesaj pentru a informa despre tiruri prevăzute în perioada 1 - 3 noiembrie în marea Norvegiei.Zona și datele se suprapun cu cele ale Trident Juncture, care se derulează în perioada 25 octombrie - 7 noiembrie.Un purtător de cuvânt al Avinor, Erik Lødding, a precizat că acest gen de notificări în plină zonă de exerciții nu sunt "foarte frecvente" dar faptul "are nimic dramatic".