Haaretz: Noi, evreii din Pittsburgh, nu vă vrem gândurile și rugăciunile

Păstrați-vă vorbele superficiale. Mai bine arătați-ne un pic de curaj. Împotriviți-vă, în loc să vă dați bine pe lângă ei, propagatorilor urii, NRA-ului, politicienilor lași care au conferit legitimitate sentimentelor atacatorului de la sinagogă, scrie Ronald Linden, locuitor din cartierul Squirrel Hill, profesor de științe politice la Universitatea din Pittsburgh, pentru Haaretz





Foarte mulți oameni - care știu că trăim în Pittsburgh și că numim cartierul Squirrel Hill casă de mai bine de 40 de ani - s-au gândit la noi și ne-au scris sau ne-au sunat când au auzit despre împușcăturile de la sinagoga Tree of Life [Copacul Vieții]. Am fost mișcați și întăriți de afecțiunea lor. V-am spus vouă, prietenilor și rudelor noastre, că suntem în siguranță, în sensul că am fost norocoși să nu ne numărăm printre victimele cumplitei crime comise sâmbătă din ură.







Sentimentele care se află la originea celei mai grave atrocități antisemite din istoria americană au primit legitimitate și au fost transformate în arme de lideri politici lași, neprincipiali, care acum se vor călca în picioare să ne trimită gândurile și rugăciunile lor. Păstrați-vă aceste vorbe superficiale. Mai bine arătați-ne un pic de curaj. Împotriviți-vă propagatorilor urii, în loc să vă dați bine pe lângă ei.





Împotriviți-vă NRA-ului [cea mai importantă organizație de lobby pro-arme de foc din SUA - n.trad.], în loc să-i lingeți cizmele pentru a vă face donații electorale.







Ridicați-vă în apărarea comunităților noastre, a diversității noastre, pentru visul fondator al societății noastre și al țării noastre. Acel vis este absent, nu pierdut, dar va fi nevoie de curaj pentru a-l regăsi. Victimele de astăzi, la fel ca și cele de dinaintea lor, nu merită nimic mai prejos de atât. (preluare Rador)