Cazul Khashoggi: Marea Britanie "știa de complotul răpirii şi rugase Arabia Saudită să renunţe la planuri"

Surse apropiate jurnalistului saudit asasinat au declarat aseară că Jamal Khashoggi urma să dezvăluie detalii legate de armele chimice folosite de Arabia Saudită în Yemen. Vestea survine în timp ce surse ale serviciilor de informaţii au dezvăluit că Marea Britanie a fost prima ţară care fusese pusă în gardă pe tema complotului cu trei săptămâni înainte de intrarea jurnalistului în consulatul saudit din Istanbul, potrivit Daily Express , citat de Rador.





Potrivit interceptării de către Cartierul General de Comunicaţii al Guvernului (GCHQ) a unor informaţii transmise de Direcţia Generală de Informaţii (GID) a regatului, un "membru din anturajul regal a ordonat răpirea jurnalistului problematic şi readucerea lui în Arabia Saudită".





Surse ale serviciilor de informaţii afirmă că ordinele nu au venit direct din partea Prinţului Moştenitor Mohammad bin Salman şi nu se ştie dacă el era la curent cu aceste ordine. Deşi se ordonase răpirea lui Khashoggi şi readucerea lui la Riad, ordinele "ofereau şi posibilitatea" altor acţiuni dacă se dovedea că jurnalistul ar crea probleme.





Săptămâna trecută, procurorul general al Arabiei Saudite a confirmat că asasinatul a fost premeditat, contrazicând astfel explicaţiile oficiale anterioare potrivit cărora Khashoggi ar fi fost omorât în urma unei altercaţii. "Suspecţii implicaţi în incident au comis fapta în mod deliberat", a spus el. "Procuratura îşi continuă investigaţiile cu privire la acuzaţi în lumina informaţiilor primite, căutând să afle faptele, astfel încât acţiunea justiţiei să-şi urmeze cursul". Suspecţii fac parte dintr-o brigadă de 15 oameni care a fost trimisă în Turcia, iar ei sunt membri ai GID.





Aseară, o sursă a biroului de informaţii a făcut pentru "Sunday Express" următoarea declaraţie: "Fuseserăm avertizaţi că se întâmplă ceva încă din prima săptămână a lunii septembrie, cu aproximativ trei săptămâni înainte ca dl Khashoggi să intre în consulat pe 2 octombrie, dar a trecut ceva timp până să apară detaliile. Aceste detalii se refereau la ordinul iniţial de capturare a lui Khashoggi şi de aducere a lui în Arabia Saudită pentru a fi interogat. Totuşi, se părea că o portiţă rămăsese deschisă şi pentru o altă eventuală soluţionare a ceea ce părea a fi o mare problemă. Ştim că ordinele au venit din partea unei persoane care făcea parte din anturajul regal, dar care nu deţinea şi informaţii care să îl lege direct şi pe Prinţul Moştenitor Mohammad bin Salman. Nu putem spune dacă el a fost iniţiatorul originar".





Extrem de important este faptul că sursa confirmă că serviciul britanic MI6 îi avertizase pe omologii săi saudiţi să contramandeze operaţiunea, dar cererea a fost ignorată.





"Pe data de 1 octombrie, eram la curent cu faptul că un grup, din care făceau parte membri ai Ri'āsat Al-Istikhbārāt Al-‘Āmah (GID), plecase spre Istanbul şi ne era destul de clar ce urmărea. Prin diverse canale, am avertizat că nu era o idee bună. Ulterior, s-a dovedit că avertismentul nostru a fost ignorat".





Întrebată de ce MI6 nu i-a avertizat pe partenerii de la serviciul de informaţii Five Eye şi SUA (Khashoggi era cetăţean al Statelor Unite), aceeaşi sursă s-a limitat doar să spună că "s-a decis că noi am făcut ce am putut".





Totuşi, analiştii au oferit o explicaţie posibilă. "Imaginea confuză care s-a creat în jurul lui Jamal Khashoggi mai degrabă acoperă decât dezvăluie faptele. Ca membru al regimului saudit, Khashoggi era şi un apropiat al fostului şef al serviciului de informaţii. El era islamist, membru al Frăţiei Musulmane şi o persoană care fusese prieten cu Osama bin Laden şi fusese simpatizant al Jihadului Islamic din Afganistan", a declarat Tom Wilson, de la Henry Jackson Society. Toate aceste legături sunt ascunse în spatele unei poveşti simpliste potrivit căreia Khashoggi nu era decât un simplu jurnalist progresist care lupta pentru libertate. Faptul că el a fost asasinat doar pentru că era un jurnalist critic la adresa regimului nu e plauzibil. Adevărul e mult mai complicat".





Aseară, un prieten al lui Khashoggi a dezvăluit că jurnalistul era pe cale să obţină "probe documentate" care dovedeau că Arabia Saudită a folosit arme chimice în războiul său cu Yemenul vecin.





"Ne-am întâlnit cu o săptămână înaintea morţii lui. Era abătut şi îngrijorat", a subliniat sursa, un profesor din Orientul Mijlociu, care nu a dorit să îşi dezvăluie numele. "Când l-am întrebat de ce e îngrijorat, nu a prea vrut să-mi răspundă, dar în cele din urmă mi-a spus că a primit probe ce dovedeau că Arabia Saudită a folosit arme chimice. El a spus că speră să primească mai multe documente în acest sens. Tot ce pot să vă spun e că ulterior nu am mai auzit decât de dispariţia lui".





Un expert în arme chimice, colonelul Hamish de Bretton-Gordon, a declarat: "Am văzut deja în Siria că nimic nu este mai eficient decât substanţele chimice, nişte arme care "curăţă" zonele urbane de militari şi de cetăţeni deopotrivă - Assad a folosit fosforul exact din acest motiv. În cazul în care Khashoggi deţinea într-adevăr informaţii potrivit cărora Arabia Saudită ar folosi în mod deliberat fosforul în acest scop, asta ar fi pentru regim un lucru extrem de jenant şi ar face ca ăsta să fie cel mai la îndemână motiv care să explice de ce Riadul a acţionat împotriva lui aşa cum a făcut-o".