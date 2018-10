Franța: Un băiat de 14 ani a câștigat Cupa Mondială la cursa de drone

Killian Rousseau în vârstă de 14 ani a câștigat competiția de drone a Cupei Mondiale, premiată sub egida Federației Aeronautice Internaționale (FAI), potrivit Le Monde. Originar din Dordogne, elevul a câștigat prima ediție a acestui concurs - care a început în Bali , în aprilie și s-a încheiat în Prilep, Macedonia, 24 octombrie.Evenimentele constau în mai multe curse de viteză, concurenții conducându-și dronele în modul FPV (First Person View), numit și "zbor de imersie".După cum au declarat reprezentanții, circuitul trebuie să se desfășoare pe o distanță de cel puțin 250 m cu obstacole și "flăcări" răspândite de-a lungul traseului, pentru a semnaliza virajele. Dronele trebuie să aibă o diagonală mai mică de 33 cm între axurile motoarelor, iar greutatea lor nu trebuie să depășească 1 kg.Competiția are loc atât în interior cât și în aer liber.