Un adolescent din Rusia a câștigat un proces privind propaganda homosexuală

Families are Forever - documentar pentru prevenirea suicidului in randul tinerilor LGBT

Primul minor din Rusia care a fost inculpat pentru propagandă homosexuală a caștigat vineri în instanță un apel, un judecător hotărând că nu există destule dovezi pentru a stabili vinovăția sa după ce a postat pe social media poze cu bărbați îmbrățisându-șe, relatează Reuters.

Maxim Neverov a fost amendat cu 50.000 de ruble (760 de dolari) în luna august după ce o comisie pe probleme juvenile l-a găsit vinovat de ”promovarea unei relații sexuale non-tradiționale printre minori”.

Acesta a postat pe mediul online fotografii cu bărbați fără cămăși îmbrățșându-se în mod evident, într-o țară în care homosexualii se confruntă cu provocări de ordin legal și discriminare.

După o contestație a deciziei la un tribunal din Biisk și mai multe audieri, un judecător a hotărât că nu există destule dovezi pentru a stabili vinovăția lui Neverov și a invalidat amenda.

”Este total neașteptat”, a spus Neverov, în vârstă de 16 ani pentru Fundația Thomson Reuters într-un interviu telefonic imediat după decizie.

Acesta a spus că era pregătit să piardă în instanță.

”Aveam pregătită o postare pentru social media în care spuneam că ”tribunalul a menținut decizia și că suntem pregătiți să continuăm să luptăm pentru dreptate atunci când judecîtorul a anunțat decizia”, a spus el.

Procuratura din Biisk, orașul natal al lui Neverov, nu a putut fi contactată pentru reacții și nu este clar dacă va fi contestată decizia, care poate fi depusă în termen de 10 zile.

Neverov a fost primul minor - 18 ani sau sub in Rusia- amendat sub legea propagandei homosexuale, care prevede că este ilegal orice eveniment sau act care potrivit autorităților este o încercare de a promova homosexualitatea.

A fost folosită pentru a stopa marșurile gay și pentru a reține activiști gay.

Potrivit asociației LGBT Network din Rusia astfel de decizii favorabile sunt foarte rare.

Homofobia este larg răspândită în Rusia, unde homosexualitatea a fost considerată o infracțiune penală până în 1993 și o boală mintală până în 1999.





În 2016, Rusia a fost catalogată ca fiind pe locul doi în Europa în rândul țărilor cel mai puțin prietenoase comunității LGBT, într-un top realizat de ILGA-Europa.