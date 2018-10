Alegeri locale în Polonia, rezultate oficiale: Conservatorii avansează puternic în regiuni, dar suferă un eșec usturător în marile orașe

Partidul Dreptate și Justiție (PiS) al lui Jaroslaw Kaczynski a câștigat în 9 dintre cele 16 consilii regionale, cu o majoritate absolută în șase dintre ele, situate în majoritate în estul țării, în acest scrutin considerat un test înaintea alegerilor europene de la sfârșitul lui mai și a celor parlamentare de peste un an.Acest rezultat constituie un avans important al PiS în regiuni. La alegerile de acum patru ani, conservatorii controlau un singur consiliu local.Coaliția civică, formată din două partide liberale de opoziție (Platforma civică, Nowoczesna) a câștigat în șapte consilii locale, dar nu a obținut majoritatea decât într-unul dintre ele, iar pentru a guverna în restul are nevoie de o coaliție fie cu Partidul Țărănesc (PSL), aliatul său natural, fie cu partidul social-democrat (SLD), fie cu alte formațiuni independente.Șansele PiS de a forma coaliții în trei regiuni unde nu are majoritatea absolută par reduse.Dacă au câștigat în regiuni, conservatorii au suferit un eșec usturător în majoritatea marilor orașe.La Varșovia, Rafal Trzaskowski (PO), 46 de ani, fost deputat european și fost ministru, a fost ales din primul tur cu 56,67%, dublu față de rivalul său din PiS, ministrul adjunct al Justiției Patryk Jaki, 33 de ani, care a obținut 28,53% din voturi.Opoziția a câștigat din primul tur primăriile în mai multe mari orașe, printre care Lodz, Poznan, Lublin și Wroclaw.La Gdansk și la Cracovia primarul va fi ales în turul 2, în 4 noiembrie.Votul a fost marcat de o participare record pentru acest tip de scrutin, 54,76%, față de 47,40% în 2014.Partidul conservator a beneficiat de recunoștința pentru politica sa generoasă, precum și pentru evoluția bună a economiei, precum și pentru succesul net al represiunii evaziunii fiscale cu TVA, are au permis finanțarea acestor politici.Alegătorii săi văd în Jaroslaw Kaczynski un apărător curajos al intereselor Poloniei în fața Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește refuzul de a primi imigranți.În schimb, reformele controversate și proceduri considerate neconstituționale de către opoziție, precum și de către Bruxelles, au consolidat electoratul ostil PiS.