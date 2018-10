NYTimes: Spionii ruși și chinezi ascultă apelurile realizate de Trump cu telefonul mobil personal

Potrivit cotidianului The New York Times, consilierii lui Trump l-au avertizat în repetate rânduri că apelurile realizate cu telefonul său mobil nu sunt securizate, însă liderul de la Casa Albă continuă să refuze să renunțe la folosirea telefoanelor personale pentru a discuta cu prietenii săi.Foști și actuali oficiali americani, care au făcut aceste dezvăluiri sub protecția anonimatului, au declarat că agențiile de informații din SUA au aflat despre acest lucru de la surse din cadrul unor autorități străine și în urma interceptării comunicaților între oficiali străini.Potrivit surselor citate, președintele are la dispoziție două telefoane oficiale marca iPhone care au fost modificate de Agenția de Securitate Națională (NSA) pentru a elimina o serie de vulnerabilități.Pe lângă cele două telefoane oficiale, Trump mai utilizează și un telefon mobil personal care însă nu este diferit de milioane de dispozitive iPhone din întreaga lume. Președintele nu vrea să renunțe la telefonul personal pentru că doar pe acesta poate stoca contacte.Serviciile americane au ajuns la concluzia că Beijingul încearcă să se folosească de informațiile culese din aceste apeluri - cum gândește Trump, ce fel de argumente tind să-l convingă și pe cine este înclinat să asculte - pentru a influența atitudinea Washingtonului.