El Pais, interviu cu Robert Biedron: "Guvernul polonez distruge structura statului"

Walesa, Ioan Paul al II-lea, Kaczynski și instalatorul polonez au marcat imaginea ultimilor patruzeci de ani ai Poloniei, o țară văzută ca fiind muncitoare, catolică, ultra-naționalistă și emigrantă.









Robert Biedron (1976), primarul independent al orașului Slupsk, de doar 100.000 de locuitori, aspiră să creeze din nimic o mișcare politică care să depășească toate stereotipurile și din care să facă forța dominantă a viitoarei Polonii după modelul meteoric al lui Emmanuel Macron în Franța. Foarte sigur de el însuși, fără a cădea în aroganță, îşi proclamă europenismul, ateismul și homosexualitatea în cele patru vânturi, convins că aceste trăsături îi vor permite să readucă Polonia pe calea europeană abandonată de actualul guvern condus de partidul Lege și Justiție (PiS) al lui Jaroslaw Kaczynski. Vizitând capitala europeană pentru a participa la al patrulea Congres al femeilor poloneze din Bruxelles, Robert Biedron împărtășește cu "El Pais" entuziasmul său pentru o Polonie progresistă și avangarda Europei, citează Rador.









Robert Biedron: Pentru că prezint încredere și oamenii au nevoie de încredere. Populiștii [PiS] au venit în țară promițând schimbări și au umplut-o de corupție, șantaj și fraude. Și credeam că trecerea prin opoziție ar fi o lecție bună pentru conducătorii anteriori [Platforma Civică, Partidul Popular European], dar ei nu au învățat nimic. Ei au un plafon de voturi și nu îl pot depăși. De aceea, dorim să participăm la alegeri anul viitor.Robert Biedron: Nu, suntem în ea. Dar fără un nume, un program sau o echipă, sondajele ne dau deja o intenție de vot de 8%. Și am obținut-o cu o singură conferință de presă.Robert Biedron: Nu sunt Macron, sunt Biedron. Macron m-a inspirat foarte mult, a fost foarte stimulator. El a câștigat lupta pentru populism, iar pentru Europa a fost un semnal puternic. Și pentru o țară ca a mea, unde populismul este în guvern, acesta este un semn de speranță. Dar eu sunt mult mai progresist decât el.Robert Biedron: În cea care este europenistă.Robert Biedron: Ei bine, am o întâlnire cu liderul grupului parlamentar socialist, Udo Bullman. Și nu m-aș alătura niciodată Partidului Popular European. Inima mea este în stânga. La fel ca la toți oamenii, de altfel, inclusiv la Kaczynski.Robert Biedron: Din ce în ce mai puțin. Iar popularitatea lui se datorează în parte dezamăgirii provocate de celelalte partide. Și trebuie să recunoaștem că PiS îndeplinește ceea ce promite. Reformele pe care le anunța se înfăptuiesc. Dar, în același timp, o bună parte a opiniei publice percepe că el distruge structura statului și că Polonia îşi pierde prezența și influența în Europa. Și nu doresc să mă resemnez cu această situație.Robert Biedron: Au fost investiți mulți bani, au fost construite infrastructuri mari, drumuri, aeroporturi, stadioane. Dar numai 10% din populație efectuează vreodată un zbor și o mare parte nu are nici măcar acces la transportul public. Creșterea măsurării în medie a fost spectaculoasă. Dar mulți oameni au impresia că au fost abandonați, că au fost lăsați în urmă. Mișcarea noastră va apăra valorile progresului, integrarea europeană, justiția, transparența și, mai presus de toate, o societate care nu lasă pe nimeni în urmă.Robert Biedron: Imposibil. Mama mea a aparținut sindicatului Solidaritatea. Și dacă eu aş fi de acord cu Kaczynski, mama nici măcar nu m-ar mai saluta sau să-mi dea mâna.Robert Biedron: Da, adevărul este că m-am săturat. În Polonia, nimeni nu s-a referit aşa la mine de ani de zile. Dar presa internațională continuă să atragă atenția pentru că are o imagine stereotipă a unei țări ultraconservatoare, în care un politician ca mine, ateu deschis și homosexual, nu îşi poate avea locul. Dar nu este deloc așa. Iar cazul meu dovedește asta. Mi-au spus că nu voi putea ajunge niciodată în Parlament și am fost ales deputat. Mi-au spus că nu voi ajunge niciodată la primărie și acum sunt primar. Și cred că anul viitor vom putea profita de acest impuls pentru a face un nou salt.Robert Biedron: Este un mesaj foarte puternic pentru Polonia, pentru a pune capăt intervenției politice în justiție. Curtea Europeană a clarificat deja că statul de drept este o valoare fundamentală a UE. Cred că acesta poate fi un semnal pozitiv pentru cetățenii polonezi că dezmembrarea sistemului judiciar trebuie să se oprească imediat.Robert Biedron: Kaczynski trebuie să se conformeze. Și nu este vorba despre o chestiune de amenzi, care, în orice caz, probabil nu ar fi prea mari, ci despre o chestiune de credibilitate. Dacă Polonia nu va respecta această decizie, ce s-ar întâmpla în viitor? Și nu doar cu hotărârile care afectează Polonia, ci și cu cele care afectează alte țări.