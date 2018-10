FOTO Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, ședință foto cu unul dintre fiii ziaristului ucis la Istanbul, Jamal Khashoggi

Potrivit unui editorialist turc apropiat guvernului de la Ankara, șeful acestui comando a sunat de patru ori, după asasinat, la cabinetul prințului moștenitor.

Custodian of the Two Holy Mosques Receives Sahl and Salah Khashoggi.https://t.co/FNuNPoPcrg#SPAGOV pic.twitter.com/RvgG2Bf8XJ