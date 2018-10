Presa in diagonală: Retragerea SUA din tratatul nuclear, un ping pong între SUA și Rusia. Temerile Rusiei și cum se poziționează ceilalți jucători

DPA: Germania: Retragerea SUA din tratatul nuclear, ”o decizie dezastruoasă”. Decizia preşedintelui american Donald Trump de a se retrage unilateral din tratatul cu Rusia privind forţele nucleare intermediare (INF) este dezastruoasă, a apreciat duminică executivul german, relatează dpa, citată de Agerpres. A fost "o decizie dezastruoasă a preşedintelui Trump să renunţe la tratatul INF", a apreciat Niels Annen, ministru de stat în Ministerul de Externe de la Berlin, într-o postare pe Twitter.

Pavel Klimkin a declarat că "manifestă înţelegere" faţă de planurile Statelor Unite ale Americii de a se retrage din Tratatul INF. Pavel Klimkin, ministrul de externe al Ucrainei, a spus că înţelege şi că este preocupat de intenţia Statelor Unite ale Americii de a se retrage din Tratatul privind rachetele cu rază scurtă şi medie de acţiune (INF), document semnat cu Moscova, a cărui importanţă a fost remarcat anterior de autorităţile din mai multe ţări ale lumii. Rusia a declarat în repetate rânduri că îndeplineşte cu stricteţe obligaţiile care îi revin în temeiul Tratatului INF. În acelaşi timp, Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a remarcat că Moscova are întrebări foarte serioase cu privire la punerea în aplicare a tratatului de către americani. În special, Moscova reproşează faptul că Statele Unite ale Americii amplasează pe uscat - la o bază militară din România şi, de asemenea, în Polonia - instalaţii capabile să lanseze rachete de croazieră de tip Tomahawk, ceea ce este interzis de acest tratat. Partea rusă atrage atenţia, de asemenea, asupra faptului că Statele Unite ale Americii dezvoltă drone de luptă împotriva avioanelor, finanţând cercetări privind crearea unei rachete de croazieră, cu baza la sol.

Cinci lucruri de ştiut despre ameninţatul acord SUA-Rusia privind armele nucleare. La ce poate duce retragerea SUA din tratatul nuclear? Măsura va pune capăt perspectivei de reînnoire a tratatului New Start dintre Moscova şi Washington, care va expira în 2021, întrucât INF reprezintă coloana vertebrală a acestuia. Semnat în 2010, New Start obligă ambele ţări să-şi plafoneze la 1.550 numărul focoaselor nucleare strategice active. Senatorul rus Alexei Puşkov scria pe Twitter că măsura este „a doua lovitură puternică împotriva unui întreg sistem de stabilitate strategică la nivel mondial”, după retragerea din 2001 a Washingtonului din Tratatul Rachetelor Anti-Balistice. Gorbaciov, cosemnatar al INF, a declarat duminică că părăsirea acordului de către Washington ar fi o greşeală şi că va submina munca depusă de el şi de omologii săi americani pentru a pune capăt cursei înarmării. 5. Poate fi salvat acordul nuclear? John Bolton, consilierul lui Trump pe probleme de securitate naţională, are programate săptămâna aceasta întâlniri cu demnitari ruşi la Moscova, între care ministrul de externe Serghei Lavrov şi secretarul Consiliului de Securitate, Nikolai Patruşev. Această călătorie va arăta probabil dacă există vreo şansă ca acordul să fie salvat. Anunţul făcut sâmbătă de Trump lăsa să se înţeleagă că el speră la o renegociere a termenilor lui.