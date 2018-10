Trump a anunțat că va începe să taie ajutorul acordat țărilor Guatemala, Honduras și El Salvador, pentru că nu au reușit să-și oprească cetățenii din a intra ilegal în SUA

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că Statele Unite vor reduce ajutorul acordat țărilor Guatemala, Honduras și El Salvador, spunând că acestea nu au fost capabile să-și oprească cetățenii de a pleca și de a intra ilegal în Statele Unite”, relatează AFP.

”Vom începe să tăiem, sau să reducem semnificativ, uriașul ajutor internațional pe care îl acordăm”, a scris Trump pe Twitter.

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.