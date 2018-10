Uganda începe lucrările pentru al 5-lea cel mai mare pod din Africa

Uganda a deschis lucrările pentru podul de 112 milioane de dolari, al 5-lea cel mai mare pod din Africa în Jinja, în partea de est a țării, potrivit CNN. Podul de 525 de metri lungime a fost finanțat de Agenția japoneză de cooperare internațională (JICA). Președintele Ugandei Yoweri Museveni a susținut că "va dura 120 de ani".Podul a fost numit "Source of the Neil Bridge", iar proiectul costa 112 milioane de dolari. Guvernul Japoniei a finanțat 80% sub forma unui împrumut de 100 milioane e dolari, cu o rată anuală a dobânzii de 0,01%, rambursabilă în 10 ani, care poate fi extinsă la 40 de ani.Noul pod este construit în Nilul Victoria și se așteaptă să reducă traficul greu care trece prin Podul Nalubaale, construit acum 64 de ani."A fost comandat noul pod suspendat prin cablu în Jinja. Podul Shs41b a fost construit cu sprijinul Agenției de Cooperare Internațională Japoneză (JICA) și va dura 120 de ani", a declarat președintele într-un tweet.