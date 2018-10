VIDEO Fact check 20minutes.fr: A jignit Emmanuel Macron mamele cu au mulți copii?

Informația a luat amploare sub forma hashtagului #PostcardsforMacron, unde mai multe femei indignate au postat fotografii cu nivelul lor de studii și familiile numeroase. Șefa Adunării Naționale (RN), Marine Le Pen (extrema dreaptă), a distribuit un articol al site-ului de propagandă al Kremlinului RT pe marginea acestui subect, denunțând o «o enormitate pe zi… »







Une énormité par jour... \uD83D\uDE31 MLP #PostCardsForMacronhttps://t.co/DWZwOezKGF — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 18 octombrie 2018

În 26 septembrie, Emmanuel Macron a urcat pe scena Goalkeepers 2018, un eveniment organizat de Fundația Bill și Melinda Gates. În cadrul discursului în engleză, acesta enumeră trei condiții esențiale pentru un viitor prosper: lupta împotriva schimbării climatice, sănătatea și educația.













Ce a spus președintele francez

Site-ul Salon Beige - care se prezintă ca reprezentând laici catolici, cu vârste între 30 și 50 de ani - a reluat o declarație din 26 septembrie, scriind: «Într-o intervenție în marja Adunării Generale a ONU, la sfârșitul lui septembrie, Emmanuel Macron declara: "Prezentați-mi vă rog o femeie care a decis, fiind perfect educată, să aibă 7, 8, 9 copii. Mamele cu familii numeroase sunt idioate". În schimb, cele care nu au copii sunt foarte inteligente, ca dl Macron.»Fraza este însă scoasă din context și omite o precizare importantă care apare în același discurs.«Problema cea mai gravă, în Africa, în materie de egalitate, de oportunități, de demografie, este legată de educația femeilor. 63 % dintre adulții needucați în prezent sunt femei. […] Una dintre cele mai grave probleme actuale în materie de demografie africană este că nu este vorba de o fertilitate dorită. Am spus întotdeauna: "Prezentați-mi vă rog o femeie care a decis, fiind perfect educată, să aibă 7, 8, 9 copii. Prezentați-mi vă rog o tânără care a decis să renunțe la școală la 10 ani pentru a se mărita la 12."Pe lângă faptul că președintele francez se referea la situația de sarcină nedorită, și specific pentru continentul african, acesta a subliniat, câteva secunde mai târziu: «Multe dintre aceste tinere [din Africa] nu primesc educația necesară deoarece, în aceste țări, de facto bărbații au decis că drepturile acestor fete nu sunt aceleași ca cele ale tinerilor bărbați. Ceea ce este inacceptabil. Nu am nicio problemă cu o femeie care are 7 sau 8 copii, dacă acest lucru ține de alegerea sa, după ce a fost educată. Dar nu este cazul astăzi. »