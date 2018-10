Perioada de tranziție post-Brexit ar putea fi prelungită cu un an (Juncker)

"Această prelungire a tranziției va avea probabil loc, e o idee bună", a spus șeful executivului european. "Nu este cea mai bună idee (...) dar cred că ne oferă marja pentru a pregăti relașia viitoare în modul cel mai bun posibil", a continuat el.Dacă cele două părți ajung la un acord privind termenul divorțului, este prevăzut ca Marea Britanie să continue până la finele lui 2020 să aplice și să beneficieze de toate regulile UE, contribuind la bugetul său, dar fără a participa la luarea deciziilor.Ideea de a prelungi această perioada, cu un an, spre exemplu, a fost negociată duminică între cele două părți.Obiectivul este reducerea tensiunilor legate de granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord, care a devenit principalul obstacol pentru încheierea unui acord de regragere înainte de plecarea Marii Britanii din UE, la sfârșitul lui martie 2019.Dar acest lucru ar însemna un an în plus de contribuții britanice la bugetul european, o perspectivă care revoltă partizanii britanici ai unei rupturi rapide de UE.Întrebată despre această ipoteză, Theresa May nu a exclus acest lucru. Această posibilitate "nu ar trebui folosită", a nuanțat ea.