Trump avertizează că va mobiliza Armata la granița cu Mexicul și amenință să închidă frontiera

Președintele Donald Trump a spus joi că va mobiliza armata americană și va închide granița sudică, dacă Mexicul nu va opri grupurile mari de migranți care se îndreaptă spre Statele Unite din Guatemala, Honduras și El Salvador, relatează Reuters.

”Trebuie, în termenii cei mai puternici, să cer Mexicului să opreacă acest atac - și dacă nu este capabil să facă asta, voi apela la Aramata SUA și voi închide granița noastră de la sud”, a scris Trump pe Twitter.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws!