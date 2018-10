Un caz de hărțuire pro-Kremlin în mediul online ajunge în instanță în Finlanda

Reporterul Jessikka Aro a scris despre eforturile Rusiei de a răspândi dezinformare în diverse situații. O curte de judecată din Finlanda a decis că reacțiile din mediul online la anchetele publicate de jurnalistă au mers prea departe. Sentința definitivă va fi pronunțată în cursul zile de azi, relatează

Crescută într-o țară care figurează în topul clasamentului mondial pentru libertatea presei, Aro nu și-a imaginat vreodată că virtuțile platformelor sociale s-ar putea întoarce împotriva ei. În 2014, jurnalista finlandeză a realizat un material pentru agenția de presă Yleisradio prin care încerca să afle mai multe despre propaganda rusă din Finlanda și despre modul în care sunt folosite canalele sociale pentru a o disemina.

,,Am crezut că este ceva foarte interesant la acest nou fenomen și că acesta amenință libertatea de exprimare a poporului finlandez”, a declarat Aro pentru DW. ,,Am vrut să văd cât de mult influențează o astfel de operațiune. Am fost șocată să descopăr că operațiunile rusești sunt extrem de ample.”

După ce jurnalista a început să publice materiale legate de acest subiect, inclusiv observațiile sale legate de ,,fabrica de trolli” din St. Petersburg, unde muncitorii sunt plătiți pentru crearea de conturi false și distribuirea unor povești false, reacția pro-rusă a apărut aproape instataneu.

Aro a început să fie hărțuită în mediul online. Istoricul medical al acesteia a fost făcut public, poze tendențioase au fost publicate după ce au fost modificate în Photoshop și a fost catalogată ca fiind ,,un spion NATO”. Fiecare pas îi era urmărit, iar susținătorii Kremlinului nu se fereau să posteze fotografii cu jurnalista, făcute cu ocazia unor evenimente private, fără ca aceasta să știe că este fotografiată.

Aro a câștigat Marele Premiu pentru Jurnalism în Finlanda. Apoi a decis să oprească hărțuirea online și să își dea în judecată agresorii pentru urmărire, defăimare și incitare la defăimare. Procurorul responsabil de caz a propus pedeapsa cu închisoarea pentru cei dați în judecată. Verdictul curții va fi pronunțat în cursul zile de azi.