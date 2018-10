Un tablou în care Donald Trump stă la masă cu alți foști președinți americani, printre care Lincoln și Reagan, expus la Casa Albă

Tabloul a fost zărit de telespectatori în timpul interviului președintelui pentru CBS, la emisiunea "60 Minutes". Mai exact, când un plan mai larg îl arată discutând în biroul de la Casa Albă cu ziarista.Agățat pe un perete în spatele lui, un tabloul care îl arată pe președinte într-un bar alături de alți foști președinți republicani: George W. Bush, Richard Nixon, Ronald Reagan, Gerald Ford, Abraham Lincoln etc.Aceștia par să discute veseli la un pahar, cu excepția lui Donald Trump, care are în față un pahar cu cola.Tabloul, "The Republican Club", a fost pictat de Andy Thomas.Acesta a făcut un tabloul similar, "The Democratic Club", în care îi regăsim pe Barack Obama, Bill Clinton și Kennedy.Andy Thomas a explicat pentru Time că a primit o rcenzie pozitivă din partea lui Donald Trump personal."Mi-a spus . Și are dreptate este greu de pictat".Pictorul a precizat pentru Washington Post că este vorba de o copie a picturii, originalul aflându-se în atelierul său.