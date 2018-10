Rusia amplasează trupe speciale GRU și Spetsnaz în Libia (presă) 

Mareșalul Haftar, apropiat de Egipt și de Emiratele Arabe Unite, conduce un guvern paralel care își exercită puterea în estul libian și care contestă autoritatea Guvernului de uniune națională (GNA), recunoscut de comunitatea internațională și cu sediul la Tripoli, potrivit AFP.

Prima informație a apărut în 8 octombrie în The Sun, într-un articol în care se afirma că Vladimir Putin vrea să transforme țara nord-africană în „noua sa Libie”. Citând surse din serviciile secrete britanice, tabloidul afirma că Rusia a trimis deja „zeci” de agenți GRU și Spetsnaz în estul Libiei, stabilind două baze militare în orașele de coastă Tobruk și Benghazi, recurgând, de asemenea, la societatea militară privată Wagner ca “acoperire.” În plus, ar fi fost raportate sisteme anti-navă Kalibr și de apărare aeriană S-300. Potrivit surselor citate de tabloid, Kremlinul l-ar susține pe generalul Khalifa Haftar în eforturile de a prelua controlul asupra zonei de coastă. Acest lucru ar oferi Rusiei posibilitatea a de dezlănțui un “nou val de migranți” prin Mediterana.Chiar dacă articolele The Sun au uneori tendința de a hiperboliza situația, informațiile au fost confirmate ulterior de publicația rusească de afaceri RBC. Aceasta scrie, citând de asemenea surse, că Moscova transferă de luni de zile trupe în Libia. Kremlinul a negat orice participare în acest conflict.În ultimii ani, notează meduza.io, au circulat de mai multe ori informațiile că Rusia ar putea interveni mai agresiv în Libia. Speculațiile s-au intensificat la începutul lui 2018, când Moscova a anunțat retragerea ultimelor trupe din Siria. În februarie, citând „zeci de discuții cu foști oficiali europeni, libieni și americani”, The New York Times scria că Moscova a încercat încheierea de tranzacții arme-contra petrol, tentative de mituire și influențare a unor funcționari de vârf din apărare, precum și de tipărirea de bani pentru gruparea lui Haftar.Haftar este un veteran al războiului libian și a lucrat în armată în perioada dictaturii lui Gaddafi. La sfârșitul anilor 1980 a fugit în Statele Unite și a intrat în rândurile opoziției față de Gaddafi.În 2016 și 2017, Haftar a vizitat de trei ori Moscova, pentru a cere, spun unele surse, sprijin militar.Liderul GNA, Fayez al-Sarraj, a venit și el la Moscova în câteva rânduri. Până recent, Moscova a părut să aplice lecțiile învățate în Siria, spun experții, respectiv menținerea deschisă a opțiunilor și legăturilor cu mai mult de o singură grupare.Spre deosebire de consensul occidental din Siria, unde europenii și SUA s-au poziționat unitar împotriva regimului lui Assad, în Siria nu există o poziție comună a comunității internaționale deși, formal, toată lumea recunoaște guvernul condus de Sarraj.În timp ce The Sun scria că interesul Rusiei în Libia este dezlănțuirea unui nou val de migranți către Europa, unii experți cred că se încearcă preluarea controlului asupra rezervelor libiene de petrol, locul 10 în lume.În februarie 2017, Rosneft și Compania națională de petrol a Libiei au semnat un acord de cooperare. Majoritatea câmpurilor petrolifere se află în estul țării, în apropiere de pozițiile controlate de mareșalul Haftar. Un alt scop urmărit de Rusia ar putea fi, scrie meduza.io, încetinirea relansării producției libiene de petrol, pentru a preveni o prăbușire a prețurilor mondiale.