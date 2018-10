O treime dintre tinerii americani sunt prea grași pentru o carieră militară (studiu)

"Astăzi, aproape o treime dintre tinerii americani sunt prea grași pentru a intra în forțele armate", a declarat generalul în retragere Samuel Ebbesen, la prezentarea unui nou raport al think-tank-ului Council for a strong America privind recrutarea în armata terestră."Este esențial pentru securitatea națională ca cei care vor să-și servească patria să corespundă criteriilor de admisibilitate", a adăugat el, prezentând acest raport alături de directorul de recrutare al Pentagonului, generalul Frank Muth.Potrivit cifrelor Pentagonului datând din 2015, 71% dintre americanii cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani nu se califică pentru a intra în forțele armate din cauza greutății, a nivelului insuficient de educație, cazier judiciar sau consum de droguri. Pentru tinerii care doresc să se înroleze, o treime sunt descalificați de obezitate (31%).Rezultatul: pentru prima oară din 2005, armata terestră nu a reușit să înroleze câți oameni și-a propus în acest an, în ciuda faptului că o carieră militară se bucură de un anumit prestigiu în Statele Unite.Directorul de recrutare al Armatei terestre, generalul Joe Galloway, a anunțat luna trecută că în 2018 au fost recrutați cu 6.500 oameni mai puțini decât spera.Raportul notează că obezitatea afectează și soldații activi: în 2015, 7,8% dintre ei erau supraponderali, o cifră în creștere cu 73% în raport cu 2011.În fiecare an, ministerul Apărării cheltuie 1,5 miliarde de dolari pentru probleme de sănătate legate de obezitate în cazul soldaților sau foștilor soldați.Pentagonul a întărit recent criteriile fizice pentru soldați iar ministrul Apărării Jim Mattis a amenințat cu concedierea celor care nu le îndeplinesc.Potrivit raportului Council for a strong America, obezitatea afectează mai multe statele sărace din sud față de cele bogate din nord-est.Astfel, proporția tinerilor cu vârste cuprinse între 17 și 24 de ani considerați neeligibili pentru cariera militară, în special din cauza obezității, atingea 76% în Mississippi dar doar 68% în Maine. Hawaii are cei mai puțini tineri obezi (62%) iar capitala Washington cei mai mulți (78%).