VIDEO Tunel secret folosit la traficul de droguri, descoperit la granița dintre Mexic și SUA

Autoritățile americane și mexicane au descoperit un tunel secret prin care erau transportate droguri, care se întinde din subsolul unui fost restaurant din statul Arizona până în Mexic, potrivit The Guardian.





Potrivit poliției de frontieră din SUA, tunelul clandestin, încă neterminat la momentul în care a fost descoperit, măsoară 191 de metri lungime, dintre care circa 102 metri pe teritoriul american, în California.



Poliția mexicană a descoperit tunelul pe 19 septembrie, în timp ce căuta o casa 22 de metri sud de graniță, în orașul Jacume, în statul Baja California. În interiorul tunelului a fost instalat un sistem de panouri solare, un sistem de cale ferata de-a lungul întregii sale lungimi și două pompe de evacuare a apei.Traficanții de droguri folosesc adesea tuneluri pentru a-și transporta produsele peste granița SUA-Mexic; câteva zeci au fost descoperite în ultimii ani, mai ales în California și Arizona.Regiunea San Diego-Tijuana este populara pentru ca solul sau argilos este relativ ușor de săpat cu lopeti si unelte pneumatice. Strategia a fost gandita de fostul lider al cartelului Sinaloa, Joaquin "El Chapo" Guzman, care in prezent asteapta procesul in New York.In 2015, Guzman a scapat dintr-o inchisoare de maximă securitate, printr-o gaura din podeaua de la dus, care ducea la un tunel lung, in care era o motocicleta modificata sa mearga pe sine. El a fost prins sase luni mai tarziu si extradat in SUA anul trecut.