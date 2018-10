​Ambasadorul Ucrainei, convocat de guvernul Ungariei după ce ar fi apărut o "listă a morţii" cu cetăţeni maghiari din Transcarpatia

"Politica anti-maghiară a Ucrainei a trecut la un nou nivel", a declarat în faţa presei secretarul de stat din MAE ungar Levente Magyar. El a spus că Ungaria pregăteşte 'liste ale morţii' cu identitatea cetăţenilor ucraineni de etnie maghiară din regiunea Transcarpatia.Potrivit aceluiaşi oficial, pe website-ul Parlamentului de la Kiev "se pledează pentru expulzarea colectivă a celor care au dublă cetăţenie ucraineană şi ungară", secretarul de stat Levente Magyar făcând astfel referire la o iniţiativă cetăţenească al cărei ecou a ajuns pe site-ul Parlamentului ucrainean.Portalul ungar de ştiri "hvg" aminteşte că organizaţia de extremă dreapta ucraineană Myrotvorets a publicat o listă cu numele şi adresele cetăţenilor ucraineni care deţin paşapoarte ungare, notează Agerpres.În plus, "Ucraina desfăşoară trupe de securitate şi militari în apropierea frontierei cu Ungaria", a mai spus Levente Magyar. El a vorbit şi despre o nouă "bază militară" ucraineană în Transcarpatia, la numai câţiva kilometri de frontieră, calificând drept "surprinzător" faptul că Ucraina are capacitatea de a crea o asemenea bază aproape de graniţa cu UE şi NATO în pofida conflictului din estul Ucrainei.Guvernul de la Budapesta a început să acorde în anul 2011 cetăţenia ungară etnicilor unguri din străinătate, mai ales din ţările vecine.La 20 septembrie, agenţia ucraineană de presă (oficială) Ukrinform a publicat o înregistrare video cu o ceremonie la Consulatul Ungariei din Beregovo (Beregszasz, în maghiară, oraş situat la frontiera dintre Ucraina şi Ungaria), în cadrul căreia au fost înmânate paşapoarte ungureşti unor etnici maghiari, care au depus jurământ de credinţă Ungariei, înregistrare în care se afirma că acestora li s-ar fi cerut să nu informeze autorităţile ucrainene în legătură cu obţinerea dublei cetăţenii. Ucraina interzice dubla cetăţenie, dar nu are prevăzute sancţiuni legale pentru cei care o primesc.Ulterior, pe 4 octombrie, Ucraina l-a declarat persona non grata pe consulul Ungariei la Beregovo, la rândul ei Budapesta expulzând apoi un consul ucrainean.