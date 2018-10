Război comercial: Christine Lagarde lansează un apel la dezescaladarea situației

"Trebuie să acţionăm împreună pentru a ajunge la dezescaladare şi a reduce actualele diferende comerciale", a subliniat Christine Lagarde în cursul unei conferinţe pe insula indoneziană Bali, unde FMI şi Banca Mondială îşi ţin reuniunea lor anuală."Este tentant să fii puţin deprimat în context, dar, de fapt, sunt optimistă pentru că există într-adevăr o dorinţă de a îmbunătăţi şi dezvolta relaţiile comerciale" în lume, a notat ea, subliniind "progresele" în acordul comercial dintre Mexic şi Canada şi mai ales TPP."Trebuie conjugate eforturile pentru a repara sistemul comercial mondial, nu pentru a-l distruge", a insistat ea.Secretarul general al Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), Angel Gurria, a reluat ideile acestui mesaj, subliniind că tensiunile au deja repercusiuni economice."În acest an, creşterea nu pare atât de bună" ca anul trecut, iar "diferenţa o fac comerţul, tensiunile, protecţionismul, măsurile de retorsiune...", a explicat el. După o perioadă de redresare, "am început să facem aceste lucruri şi am încetinit", a spus Angel Gurria.FMI a revizuit în scădere marţi estimările de creştere a PIB mondial la 3,7 % pentru 2018 şi 2019 (-0,2 puncte), la acelaşi nivel cu anul 2017, pe fondul unei revizuiri similare din partea OCDE.Washingtonul a impus până în prezent taxe vamale pentru produsele chinezeşti în valoare de 250 de miliarde de dolari. În replică, Beijingul a impus taxe de 110 miliarde de dolari pentru mărfurile americane.