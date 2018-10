UPDATE Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, și-a dat demisia și urmează să părăsească postul la sfârșitul anului

Președintele american Donald Trump a acceptat demisia lui Nikki Haley, ambasadoarea americană la ONU. Aceasta urmează să părăsească postul la sfârșitul anului, scrie Reuters.

UPDATE Trump a anunțat, într-o conferință de presă la Casa Albă, că Haley va părăsi postul la sfârșitul anului și că aceasta a făcut o muncă extraordinară și speră că se va întoarce într-un ”rol diferite”.

Potrivit acestuia, ambasadoarea i-a spus acum șase luni că vrea să plece la sfârșitul anului sau în doi ani.

-----

Haley nu a confirmat știrea, întrebată despre o vizită efectuată la Casa Albă marți. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sarah Sanders, a spus că Trump și Haley vor susține o conferință de presă.

Trump a acceptat demisia, a spus Axios citând două surse familiare subiectului. Haley a discutat demisia sa cu Trump săptămâna trecută când l-a vizitat la Casa Albă.

Trump a scris pe Twitter că urmează să facă un mare anunț împreună cu Nikki Haley din Biroul Oval.

Big announcement with my friend Ambassador Nikki Haley in the Oval Office at 10:30am.