O explozie, urmată de incendiu, a avut loc luni dimineață la o rafinărie a companiei Irving Oil din Saint-Jean, provincia Noul Brunswick, din estul Canadei, dar încă nu se știe încă dacă există victime, relatează AFP.

”Putem confirma că un eveniment major s-a produs la rafinăria noastră din Saint Jean în această dimineață”, a scris compania canadiană pe Twitter, precizând că evaluează situația și că va da mai multe detalii mai târziu.

Fotografii și clipuri video publicate pe rețelele de socializare de către rezidenți arată cenușă și fum negru ridicându-se deasupra rafinăriei, dar și flăcări.

Un rezident care locuiește aproape de rafinărie, Rob Beebe, a spus la Radio Canada că clădirea sa s-a zguduit în urma exploziei.



Rafinăria, cea mai mare din Canada, produce peste 300.000 de barili pe zi.

