Romano Prodi: «Italia riscă să devină o democraţie iliberală»

''Şi spread-ul? La ce cotă e în acest moment?" Pe biroul lui Romano Prodi din strada Santo Stefano din Bologna se află puţine lucruri. Fostul premier şi fostul preşedinte al Comisiei UE vorbeşte într-un interviu acordat pentru Il Corriere despre subiectele 'fierbinţi' ale momentului, citează Rador.









Romano Prodi: Sau un pas înainte, e treaba lui. Cel mai important lucru este însă ieşirea din aceasta stare de ambiguitate.







Romano Prodi: Mai întâi trebuie să vedem cum se va termina. M-a frapat mesajul de la început, foarte dibace pentru politica internă şi extrem de negativ pentru consecinţele sale concrete. Un mesaj urmat de o serie lungă de ajustări care au conferit un sentiment clar de nesiguranţă, de nestăpânire a cifrelor, ideea că acestea nu erau exacte. Eu mă aşteptam la un 2 fără virgulă, însă nu m-a şocat acest 2,4.Romano Prodi: Numerele nu sunt sacre.Trebuie să existe un deficit bugetar, când este nevoie de deficit există un excedent. Pentru a intra în zona euro, guvernul meu a fost capabil să producă un mare excedent, asta pentru că era necesar. Însă un deficit de 2.4% timp de trei ani, anunţat deja de la început mi s-a părut în schimb o provocare inutilă a Ligii şi a Mişcării 5 Stele. Acesta este şi motivul pentru care am vorbit despre un mesaj ''dorit'' provocator pe care au trebuit să-l corecteze ulterior. Partea cea mai proastă este că investiţiile au fost tratate ca nişte reziduuri, motiv pentru care nici măcar astăzi nu ştim de unde vor veni resursele. Aceasta este o manevra pe termen scurt.Romano Prodi: Că este o manevră care are efecte doar în viitorul foarte apropiat, utilă mai ales pentru viitoarele alegeri europene.Romano Prodi: Nu neapărat, deoarece alianţa dintre Mişcarea 5 Stele şi Liga Nordului este suficientă pentru a asigura împărţirea puterii. Au chiar un excedent de voturi şi cu amânarea problemelor pot continua să meargă mai departe. Evident, asta dacă nu nu interveni conflict puternic.Romano Prodi: Nu, ar fi un lucru absurd şi necugetat. Numai că de multe ori printre victime mai există şi un anumit procent de sinucideri. Şi eu am criticat de mai multe ori Europa, numai că pentru a-ţi arăta muşchii, trebui să-i ai. Când a fost vorba despre mine, înainte de a deschide gura am redus datoria la puţin peste 100. Poate că Salvini nu, însă Di Maio ar trebui să cunoască acea zicală napoletană.Romano Prodi: Cea care spune că cei care au fundul jos nu pot face balet. Iar noi, în acest moment îl avem foarte jos.Romano Prodi: În trecut au fost făcute erori care ne-au ajutat să ajungem până aici şi astăzi trebuie să oferim noi răspunsuri, aşa cum admite chiar şi secretarul PD Martina. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să acceptăm soluţii greşite. Cu alte cuvinte, nu se poate nega rolul studiului şi al experienţei ca bază a politicii. Politica este o activitate în care exercitarea şi cunoştinţele sunt elementele cheie.Romano Prodi: Cât timp a trecut de la formarea guvernului? Suntem încă în faza lunii de miere. Iar luna de miere se termină atunci când unul trebuie să înceapă să meargă la muncă.Romano Prodi: Este un risc pe care trebuie să-l înfruntăm. Ne aflăm în situaţia în care cei care au avut mandate populare cred că au dreptul de a face sau spune orice le trece prin cap. Ca şi cum alegerea le-ar fi adus ca zestre proprietate ţării. Nu este o deviere tipic italiană. Şi când spun asta mă refer la Polonia şi la Ungaria, atât de apropiată de inima lui Salvini. Mă gândesc la scena în care balconul Palatului Chigi era plin cu miniştrii de la M5S.Romano Prodi: Comentând şi difuzând acele imagini, Di Maio a scris: ''De la acel balcon au vorbit ani de zile călăii italienilor''. Adevărul este că noi nu ne-am expus niciodată pe balcon. Într-o instituţie nu te duci să te arăţi de la balcon.Romano Prodi: Nu, primii am fost noi, în Italia cu 'Vaffa (înjurătură în italiană) lui Grillo.Romano Prodi: Alegerile europene pot marca un punct de cotitură. Cotitura spre dreapta a PPE ne cere şi în acelaşi timp ne facilitează construirea unei grupări în care să se unească, grupare, nu în acelaşi partid, ca aliaţi: socialişti, liberali, Verzi şi macronişti. O grupare politică unită de aceeaşi idee privind Europa. Dacă ar fi desemnat preşedintele Comisiei şi s-ar întocmi un program comun, în acest caz ar exista o alternativă.Romano Prodi: O politică economică care trebuie anexată monezii euro şi care să se focuseze pe combaterea inegalităţilor; pe apărarea comună şi pe o linie comună privind imigraţia, securitatea, tineretul şi locurile de muncă.Romano Prodi: Nu mă interesează prea mult această dezbatere. Dacă vrem să avem forţe reformiste e nevoie de o coaliţie mare. Eu unul mă gândesc la un scenariu european. A nu se confunda reformistul cu un partid. Etichetele din trecut sunt un punct de reper, dar nu sunt suficiente. Dacă ne vom adresa doar oamenilor noştri poate că vom obţine unitate, dar nu vom ajunge departe.Romano Prodi: Sper ca Partidul Democrat să înţeleagă că diferenţierea dintre puterea formală şi puterea reală din partid încă există şi este foarte clară şi că nu face nimic altceva decât să deruteze electoratul. Este uimitor că în timp ce secretarul închide congresul de la Ravenna, puterea reală ţine discursul la Florenţa. Eu unul nu am văzut niciodată în viaţă vreo organizaţie care să funcţioneze în acest mod. Niciuna.