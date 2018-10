VIDEO Ajunge cu minciunile! Un sat din Bosnia a interzis politicienilor campania electorală

"Sunt toți la fel. Se bat pe scaune și odată ajunși acolo, nu se mai gândesc la oameni", întărește Osman.









Afișul rezumă respingerea generală a politicienilor, percepuți drept corupți și clientelari: sub 20% dintre cetățeni au încredere în ei, potrivit unui studiu recent al Asociației naționale a ziariștilor.Este puțin probabil ca dintre cei 700 de locuitori din Podgora să voteze mulți pentru a-și desemna deputații și reprezentantul bosniac musulman la președinția tripartită a acestei țări multietnice cu instituții fragile și blocate.Unii militanți nu au crezut avertismentul și au venit să lipească câteva afișe. Acestea au fost rupte.Pentru cei care s-au încăpățânat, un alt mesaj a fost scris pe spatele bannerului: "Ați citit? Poporul s-a săturat"."Am spus totul. Ajunge cu minciunile!", spune Adi Silajdzic, 47 de ani, șomer. "Ne-a ajuns să vină de fiecare dată să ne spună povești, să promită pentru voturi. Și a doua zi după alegeri (...) e ca și cum nu ar fi venit deloc", rezumă acest tată. Potrivit acestuia, să ai copii în Bosnia este "un lux", ceva ce ține de "eroism".Locuitorii au pus bani pentru a plăti acest banner: circa 50 de euro, o sumă deloc de neglijat pentru acești țărani-șomeri care supraviețuiesc cu o grădină de legume și câteva vaci, oi sau găini.În Bosnia, peste o treime din populație este oficial în șomaj, chiar dacă mulți lucrează la negru. Potrivit unui ONG, 170.000 de bosniaci au părăsit țara de la recensământul din 2013, care a stabilit o populație de 3,5 milioane de locuitori.Așezați la umbra unui prun, acești bărbați spun că "totul lipsește" la Podgora.De la sfârșitul războiului intra-comunitar (1992-1995, 100.000 de morți), puterile publice au abandonat satul, spun ei. Unele case nu au fost niciodată reparate. Altădată, satul era populat de sârbi și bosniaci. Primii au plecat."Noi înlocuim becurile de la iluminatul public. Nu avem o singură pubelă pentru gunoi, nu avem autobuze, sistemul de apă a fost construit înainte de război cu conducte de azbest care nu au fost înlocuite ...", arată Adi Silajdzic."Au promis de atâtea ori că asfaltează unele străzi că stratul ar fi trebuit să fie de un metru acum", glumește Osman Hasic, un pensionar de 56 de ani. Potrivit acestuia, micile străzi se transformă în râuri de noroi la primele ploi de toamnă.În septembrie, după trei ani de lucrări, administrația a inaugurat 900 de metri de drum, într-un sat apropiat. "Nicio legătură" cu campania, promite primăria. Inaugurarea a fost făcută însă înainte de punerea ultimului strat de asfalt, spun locuitorii."Spun că tinerii pleacă. Dar ce alternativă au? Nu au nimic de sperat aici", spune Osman Hasic, fost muncitor într-o oțelărie.Să votezi cu opoziția? "Am încercat, am votat pentru unii, pentru alții, întotdeauna a fost la fel", arată Vedad Silajdzic, 43 de ani, așezat sub prun, după o zi de muncă la negru în construcții.