Brexit: Theresa May plănuiește să grăbească adoptarea acordului de către parlament

Theresa May

Echipa lui May vrea ca acordul final de ieşire din UE a Marii Britanii să fie ratificat de parlament în termen de două săptămâni de la divorţul de Bruxelles, relatează Bloomberg, citând surse familiarizate cu această chestiune.Conform acestui calendar, membrii Parlamentului parlamentului ar urma să decidă dacă să accepte sau să respingă acordul de ieşire din UE până la începutul lui decembrie, au declarat surse pentru Bloomberg.Theresa May a făcut miercuri apel la Partidul conservator să se unească în spatele planului ei de a părăsi Uniunea Europeană, avertizându-i pe critici că disputele lor ar putea pune Brexitul în pericol.Cu şase luni înainte de ieşirea programată a Marii Britanii din UE, Theresa May a reuşit până acum să facă faţă furtunii Brexitului, ignorând un discurs al fostului ei ministru de externe Boris Johnson, care nu şi-a ascuns deloc ambiţiile de a conduce partidul, notează Reuters.