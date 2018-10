O scrisoare în care Albert Einstein explică ce crede despre Dumnezeu, religie și evrei, scoasă la licitație în New York

O scrisoare manuscris a lui Albert Einstein în care își precizează clar ateismul dar și părerea despre religia iudaică va fi scoasă la licitație la New York, la începutul lui decembrie, pentru o valoare estimată între 1 și 1,5 milioane de dolari, a anunțat Christie's, potrivit AFP.În această scrisoare din 1954, scrisă în germană și adresată filosofului Eric Gutkind, cel mai mare fizician al secolului XX, care era de origine evreiască și a fugit din Germania după ascensiunea lui Hitler, refuză orice credință religioasă."Cuvântul Dumnezeu nu este pentru mine nimic altceva decât produsul slăbiciunilor umane, iar Biblia o culegere de legende venerabile dar, în ciuda a toate, destul de primitive", scria Einstein, de la universitatea Princeton, în New Jersey, cu un înainte de moartea sa, în aprilie 1955."Nicio interpretare, oricât de subtilă, nu va schimba nimic (pentru mine)", adaugă el, în această scrisoare de o pagină și jumătate adresată filosofului german.Ultima vânzare a acestei scrisori datează din 2008, când a fost adjudecată de un colecționar privat pentru 404.000 dolari, a precizat Christie's."Este una dintre cele mai categorice declarații în dezbaterea știință contra religie", crede Peter Klarnet, specialist în cărți și manuscrise la Christie's.În această scrisoare, autorul teoriei relativității, decedat la 76 de ani, nu scutește nici iudaismul."Pentru mine religia iudaică este, ca orice altă religie, încarnarea unei superstiții primitive", scria el. "Iar poporul evreu, din care cu mândrie fac parte și în a cărui mentalitate mă simt profund ancorat, nu înseamnă o formă de demnitate diferită de a altor popoare"."Având în vedere experiența mea, nu sunt mai buni decât alte grupuri umane, chiar dacă sunt protejați de cele mai grave excese prin lipsa lor de putere. Nu percep nimic 'ales' la ei".Unele dintre scrisorile lui Einstein au cunoscut o apreciere puternică în ultimii ani. În octombrie 2017, o notă manuscris legată de fericire a fost adjudecată la Ierusalim pentru 1,56 milioane de dolari, deși prețul era estimat inițial între 5.000 și 8.000 de dolari.Scrisoarea care va fi vândută la New York în 4 decembrie este, potrivit specialistului Christie's, de o importanță "similară scrisorii pe care Einstein i-a trimis-o (președintelui american) Franklin D. Roosevelt în 1939, avertizându-l despre eforturile germane pentru producerea unei bombe" atomice.Christie's a vândut această scrisoare în 2002 pentru două milioane de dolari.