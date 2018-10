Theresa May: Cuplurile heterosexuale din Anglia și Țara Galilor vor putea trăi în parteneriate civile

Theresa May

Premierul britanic, Theresa May, a anunțat că de acum cuplurile heterosexuale din Anglia și Țara Galilor vor putea trăi în parteneriate civile, posibilitate pe care o aveau până în prezent doar cuplurile homosexuale, potrivit CNN.



"Această modificare a legii contribuie la protejarea intereselor cuplurilor cu partereni de sex opus care doresc să-și formalizeze relația, dar nu doresc neapărat să se căsătorească", a spus May într-un interviu acordat London Evening Standard.Parteneriatele civile au fost introduse în 2004 pentru a permite persoanelor homosexuale să aibă drepturi similare cu cele ale cuplurilor heterosexuale. În 2014, guvernul condus de conservatorul David Cameron a actualizat legea pentru a permite căsătoria și în cazul cuplurilor cu parteneri de același sex.La începutul acestui an, un cuplu heterosexual care s-a opus instituției "patriarhale" a căsătoriei a câștigat un proces pe tema discriminărilor deoarece parteneriatele civile erau disponibile numai cuplurilor de același sex.Curtea Supremă din Regatul Unit a hotărât în ​​favoarea cuplului, Charles Keidan, 41 de ani, și Rebecca Steinfeld, 37 de ani, care a susținut că legea privind parteneriatele civile este incompatibilă cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului.