Peste 1.200 de morți, noul bilanț al cutremurului din Indonezia. Peste 190.000 de oameni au nevoie de asistență umanitară

Cel puţin 1.234 de persoane au murit, câteva mii sunt însă dispărute, iar peste 60.000 de oameni au rămas fără locuinţe în urma cutremurului de 7,5 grade urmat de tsunami care au afectat insula indoneziană Sulawesi, potrivit bilanțului oficial anunțat marți de autorități, citate de Mediafax.

Bilanțul oficial anterior era de 844 de morți, însă surse din cadrul echipelor de intervenţie și organizații umanitare afirmau că numărul persoanelor decedate este de cel puțin 1.203.

The latest update from Indonesia - access and communication remains a major challenge for @palangmerah teams trying to reach the worst-hit areas #sulawesiearthquake pic.twitter.com/lG5OVmySP8