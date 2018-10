Brexit: Boris Johnson ar amâna ieșirea Marii Britanii din UE dacă ar deveni premier

Potrivit publicația amintite, în cadrul unei întruniri private, Johnson și-a prezentat platforma de lider unor miniștri din Cabinetul Theresa May, spunând că ar folosi amânarea ieșirii din UE pentru a reseta negocierile de Brexit aflate în acest moment într-un impas.Johnson, care a demisionat în luna iulie din fruntea diplomației britanice, a criticat de mai multe ori propunerile premierului privind Brexit, afirmând că May încă are oportunitatea de a abandona abordarea "Brexit doar cu numele".Poziţia Theresei May în fruntea Partidului Conservator este din ce în ce mai şubredă după demisia mai multor miniştri eurosceptici din Guvernul condus de ea, în timp ce mai mulţi parlamentari conservatori proeuropeni consideră că ea a cedat în faţa euroscepticilor.