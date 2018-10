Efectele măririi salariului minim în Venezuela/ ,,Câștigăm toți la fel” 

Yusbell Arcaya obișnuia să primească de șapte ori salariul minim pe economie ca analist de resurse umane la o universitate din vestul Venezuelei. Reformele economice ale președintelui Nicolas Maduro au schimbat acest lucru, informează Reuters.

Luna trecută, Maduro a ordonat pe neașteptate creșterea cu 60% a salariului minim, ca parte a pachetului de reforme economice redactate chiar de acesta, fără ajutorul experților din domeniu. Noile reforme au pus angajatorii în situația în care abia își mai pot permite să plătească salariul minim angajaților.

Universitatea de Pedagogie Experimentală îl plătesc pe Arcaya și pe toți ceilalți angajați cu salariul minim de 1 800 de bolivari. La rata de schimb de pe piața neagră, salariul se traduce în aproape 18 $.

Arcaya, care are 39 de ani, se gândește acum să părăsească țara sud americană, la fel ca alte milioane de venezueleni.

,,Cu toții câștigăm la fel. Am același salariu ca fata care apasă pe un buton pentru a deschide ușa”, spune Arcaya, care a lucrat la universitate vreme de 19 ani. ,,Am învățat și am lucrat aici. Acum aflu că aceste lucruri nu contează.”

Lucrătorii din spitale, de la Ministerul Petrolului și din companiile de asigurări spun că ierarhiile de plată au fost complet date peste cap ca urmare a reformei lui Maduro.

Profesorii, doctorii și persoanele care lucrează în ministere au organizat proteste pentru a semnala lipsa de măsuri pentru asigurarea unor ierarhii de plată. Hiperinflația din Venezuela a ajuns la 200 000%.