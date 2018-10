China anulează discuțiile despre securitate cu SUA

China a anulat întâlnirea cu Secretarul de Stat al a Apărării, Jim Mattis, care trebuia să aibă loc în octombrie, după cum susține un oficial al guvernului SUA. Anularea a venit la doar câteva zile după ce un reprezentant al guvernului chinez a declarat că nu există motive de îngrijorare cu privire la tensiunile dintre cele două țări, relatează Reuters.

Oficialul, implicat în guvernarea din China, care cere păstrarea anonimatului, susține că nu este clar dacă întâlnirea va fi reprogramată sau nu.

Acesta susține că nu este clar nici care este motivul anulării. Aceasta ar fi putut fi provocată de disputele dintre Beijing și Washington cu privire la vânzarea de armament și activitate desfășurată în Marea Chinei de Sud și în alte ape din proximitatea Chinei.

O navă de război americană a trecut duminică prin apropierea unor insule aflate sub controlul Beijingului în Marea Chinei de Sud, într-o operaţiune destinată să arate libertate de navigaţie în aceste ape contestate, ultim exemplu al tensiunilor tot mai mari dintre cele două ţări în contextul războiului comercial, relatează AFP, citat de Agerpres.Distrugătorul USS Decatur "a navigat la mai puţin de 12 mile marine de recifurile Gaven şi Johnson, în Insulele Spratly", a declarat un responsabil american sub acoperirea anonimatului.USS Decatur "a condus o operaţiune de libertate a navigaţiei în Marea Chinei de Sud pentru a face respectate drepturile şi libertăţile tuturor statelor potrivit legilor internaţionale", a precizat el.Recifurile Gaven şi Johnson se află în Insulele Spratly, în Marea Chinei de Sud. Ele sunt controlate de Beijing, dar revendicate de Filipine şi Vietnam.Beijingul revendică aproape în totalitate Marea Chinei de Sud, în pofida unui arbitraj internaţional din 2016 nefavorabil. Diferite părţi din zonă sunt, de asemenea, revendicate de Malaezia, Brunei şi Taiwan."Forţele americane operează zilnic în regiunea Indo-Pacific, inclusiv în Marea Chinei de Sud", a subliniat responsabilul militar american."Toate operaţiunile sunt elaborate conform dreptului internaţional şi demonstrează că Statele Unite vor survola, naviga şi opera peste tot unde legile internaţionale le permit", a adăugat el.Această operaţiune de libertate a navigaţiei va provoca foarte probabil furia Beijingului. În ultimele zile, în timp ce noi taxe vamale au intrat în vigoare pentru produsele chinezeşti, Beijingul a acuzat survolarea considerată "provocatoare" a unor bombardiere americane în mările disputate ale Chinei de Est şi de Sud, a denunţat un proiect de vânzare a armelor către Taiwan, a anulat o escală a US Navy în Hong Kong şi a rechemat un amiral chinez aflat în vizită în Statele Unite.