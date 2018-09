VIDEO Cel puțin 51 de persoane au fost rănite în urma taifunului Trami în sudul Japoniei

Cel puțin 51 de persoane au fost rănite în urma taifunului Trami, care a lovit duminică Japonia, forțând anularea zborurilor și a trenurilor, inclusiv în zona Tokyo, în timp ce autoritățile au emis avertizări privnd intensificări ale vântului și ploi torențiale, relatează Mediafax, citând AP.

Cel puțin 51 de persoane au fost rănite în sudul Japoniei, a anunţat televiziunea de stat din Japonia.

Fermele și casele din Miyazaki, din sudul insulei principale Kyushu, au fost inundate de ploile rezultate în urma taifunului Trami, care a cuprins sud-vestul Japoniei. Ordinele de evacuare au fost emise pentru zeci de mii de persoane într-o zonă larg răspândită, inclusiv peste 250.000 de persoane din orașul Tokushima de pe insula Shikoku, a anunțat televiziunea națională NHK.

Multe zboruri au fost anulate în principalele aeroporturi din ţară, printre care Narita și Haneda din Tokyo. Furtuna a distrus sâmbătă linii electrice din insulele Okinawa, din sud.

Trami este așteptat să lovească Tokyo duminică, după care va ajunge luni în nordul Japoniei.

Trenurile de mare viteză și alte linii de tren au fost închise în timpul furtunii.Taifunul este proiectat să lovească regiunile devastate la începutul acestei luni de către Typhoon Jebi, care a provocat alunecări de teren și inundații și a închis temporar Aeroportul Internațional Kansai. Cel mai puternic taifun care a lovit Japonia înultimii 25 de ani, Jebi a provocat 11 decese în și în jurul oraşului Osaka.

Powerful winds blasting through downtown Naha right now #typhoon #Trami #Okinawa #japan pic.twitter.com/UiH1QBYgvd