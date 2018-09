VIDEO ​Zeci de persoane au murit în Indonezia, după un cutremur urmat de tsunami

Cel puțin 48 de persoane au murit, iar peste 350 au fost rănite după ce un cutremur cu magnitudinea 7,5 urmat de tsunami a lovit orașul Palu de pe insula Sulawesi din Indonezia, relatează Reuters. Agenția pentru reducerea dezastrelor din Indonezia susține că sunt ”mulți morți”, iar bilanțul ar putea crește.

Nu am primit informații exhaustive pentru că nu funcționează liniile de comunicație. Multe corpuri au fost găsite de-a lungul țărmului din cauza tsunamiului, dar numărul exact nu este știut încă”, a spus Sutopo Purwo Nugroho, purtătorul de cuvân al Agenției.

Un tsunamii de până la 2 metri a lovit orașul indonezian Palu, după ce țara a fost lovită vineri de două cutremure. Informațiile inițiale arătau că mai multe clădiri s-au prăbușit.

”Tsunamiul de 1,5 -2 metri s-a retras. S-a încheiat. Situația este haotică, oamenii aleargă pe străzi, iar clădiri s-au prăbușit. Un vapor a fost adus pe țărm”, a spus șeful Agenției de meteorologie a Indoneziei, Dwikorita Karnawati.

Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 grade pe scara Richter s-a produs vineri în insula Sulawesi din Indonezia, fiind emisă o alertă de tsunami, după ce anterior a avut loc un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter.

