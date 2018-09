Donald Trump revine asupra soluţiei la conflictul israelo-palestinian, evocând ideea unui singur stat

Ministrul israelian al Educaţiei, Naftali Bennett, a declarat miercuri seară că nu este de acord cu sugestia preşedintelui SUA, Donald Trump, privind înfiinţarea unui stat palestinian. "Preşedintele Statelor Unite este un prieten adevărat al Israelului. Cu toate acestea, este important să subliniem că atât timp cât partidul Căminul Evreiesc" (dreapta) "este parte a coaliţiei de guvernare nu va exista niciun stat palestinian, pentru că acest lucru ar fi un dezastru pentru Israel", a transmis Naftali Bennett prin Twitter.

Donald Trump a declarat miercuri, la întâlnirea cu premierul Israelului Benjamin Netanyahu, că este favorabil soluţiei celor două state, israelian şi palestinian, pentru încheierea conflictului . "Îmi place soluţia celor două state. Cred că aceasta funcţionează cel mai bine..., am acest sentiment", a declarat Donald Trump.Ulterior, probabil pe fondul criticilor, Donald Trump pare să se fi răzgândit. "Dacă israelienii şi palestinienii vor un singur stat, din punctul meu de vedere este în regulă. Dacă vor două state, eu sunt de acord şi cu asta. Sunt fericit dacă ei sunt fericiţi. Eu sunt doar un intermediar. Vreau să văd dacă se poate ajunge la un acord astfel încât oamenii să nu mai fie ucişi", a spus Donald Trump, citat de Times of Israel şi Ynetnews.com.În cursul întrevederii cu Benjamin Netanyahu la Naţiunile Unite, Donald Trump a precizat că vrea să prezinte în următoarele două-trei luni un plan pentru soluţionarea conflictului israelo-palestinian. "Cred că ceva se va întâmpla. Se spune că este acordul cel mai dificil de obţinut", a subliniat liderul de la Casa Albă.Benjamin Netanyahu a declarat că orice viitor stat palestinian trebuie să fie demilitarizat şi să recunoască Israelul ca naţiune a evreilor.În august, Donald Trump declara că Israelul va plăti un "preţ mare" pentru decizia privind recunoaşterea Ierusalimului drept capitală, precizând că acest statut trebuia stabilit.După decizia Washingtonului de recunoaştere a Ierusalimului drept capitală a Israelului, Guvernul israelian "va plăti un preţ mare" în negocierile de pace cu Autoritatea Palestiniană, a afirmat Donald Trump la un eveniment politic desfăşurat în orăşelul Charleston (statul american Virginia de Vest). Palestinienii vor "primi ceva foarte bun în schimbul" deciziei privind Ierusalimul "întrucât va fi rândul lor", a precizat Donald Trump. "Dacă va fi vreodată pace cu palestinienii, atunci este un lucru bun care a fost făcut", a continuat Donald Trump, referindu-se la recunoaşterea Ierusalimului. "Am eliminat această problemă de la masa negocierilor; în negocierile anterioare nu trecuseră niciodată de Ierusalim. Acum, Israelul va trebui să plătească un preţ mare, deoarece a fost eliminată această problemă. Iar palestinienii vor primi ceva foarte bun, deoarece va fi rândul lor", a reiterat Donald Trump.Autoritatea Palestiniană şi mişcarea fundamentalistă Hamas au denunţat afirmaţiile lui Donald Trump"Declaraţiile lui Donald Trump sunt îndrăzneţe şi periculoase; reacţia corectă ar fi să se anuleze recunoaşterea statului Israel de către Autoritatea Palestiniană şi să înceteze toate acţiunile de coordonare cu Israelul. Autoritatea Palestiniană ar trebui să întrerupă toate contactele, inclusiv în materie de securitate, şi cu Administraţia SUA", a reacţionat în august mişcarea islamistă Hamas, care deţine controlul asupra teritoriului palestinian Fâşia Gaza.La rândul său, Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP) a denunţat "continuarea politicii tendenţioase în favoarea Israelului" şi "iluzia Administraţiei SUA că este posibil să se ajungă la «acordul secolului» fără ca Ierusalimul să fie capitala statului palestinian.Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat în decembrie 2017 decizia controversată de a considera oraşul Ierusalim drept capitala Israelului şi, implicit, de a muta acolo ambasada SUA. Decizia lui Donald Trump a fost criticată dur de Autoritatea Palestiniană, de Liga Arabă, de numeroase ţări musulmane, de Adunarea Generală ONU, Uniunea Europeană şi Rusia. Ulterior, pe fondul criticilor, preşedintele SUA a încercat să îşi nuanţeze poziţia privind statutul Ierusalimului, refuzând să excludă posibilitatea împărţirii oraşului şi explicând că israelienii şi palestinienii trebuie să stabilească frontierele în oraş. Liderul de la Casa Albă a transmis Israelului că pacea necesită "compromisuri dure".Israelul consideră oraşul Ierusalim drept capitala sa eternă şi indivizibilă, potrivit terminologiei utilizate de liderii politici israelieni. Autoritatea Palestiniană vrea ca Ierusalimul de Est să devină capitala viitorului stat palestinian. Israelul a anexat Ierusalimul de Est, dar marile puteri şi Naţiunile Unite nu recunosc suveranitatea israeliană asupra întregului oraş, subliniind că zonele trebuie negociate. Statele Unite sunt prima naţiune care îşi mută ambasada în Israel la Ierusalim. Decizia lui Donald Trump privind Ierusalimul a fost criticată dur de Autoritatea Palestiniană, de Liga Arabă, de numeroase ţări musulmane, de Uniunea Europeană şi Rusia.