Theresa May face apel la cooperarea internațională pentru a combate extremismul

Theresa May

Premierul, care a ținut un discurs în cadrul reuniunii Adunării Generale ONU, a reiterat că acordul nuclear a rămas "cea mai bună modalitate de a peveni dezvoltarea unei arme nucleare de către Iran".Theresa May a făcut de asemenea apel la cooperarea între state, afirmând că deziluzionarea publică privind economia și sistemele politice riscă o întoarcere la ideologiile de extremă stângă sau dreapta."Trebuie să arătăm că există o metodă mai bună de a ne adresa îngrijorărilor cetățenilor noștri. Acea metodă constă în cooperarea globală între statele puternice care sunt bazate pe economii deschise și societăți incluzive", a declarat premierul britanic.În ceea ce privește Iranul, May a declarat că acordul nuclear a făcut progrese în adresarea îngrijorărilor privind ambițiile nucleare ale Teheranului."A rămas cea mai bună modalitate de a preveni dezvoltarea unei arme chimice de către Iran și rămânem angajați în menținerea acordului nuclear cât timp Iranul va continua să respecte prevederile pe deplin", a mai afirmat Theresa May.