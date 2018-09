Aptitudinile lui Donald Trump de a guverna, puse din nou la îndoială

Donald Trump se confruntă vineri cu o nouă polemică explozivă privind capacitatea sa de a guverna, un înalt oficial din administrație vorbind, în 2017, despre posibilitatea ca el să fie înlăturat de la putere, potrivit informațiilor ziarului New York Times, informații pe care acesta le neagă ferm, potrivit Le Vif, citat de Rador.





În centrul acestor noi dezvăluiri de află Rod Rosenstein, numărul doi din ministerul Justiției, care supervizează ancheta procurorului special Robert Mueller în legătură cu bănuielile de înțelegeri secrete între echipa de campanie a lui Donald Trump din 2016 și Kremlin.



New York Times se sprijină pe mai multe surse, în special notițele luate de agenți FBI. Or, unul din autorii acestor relatări, Andrew McCabe, fost director ad-interim al FBI, n-a dezmințit conținutul lor, vineri. “El nu știe deloc cum a putut un jurnalist să obțină aceste notițe”, a scris pur și simplu avocatul lui, Michael R. Bromwich. Potrivit Washington Post, dl McCabe explică în notițele sale că în mai 2017, un Rod Rosenstein foarte îngrijorat după demiterea șoc a șefului FBI, James Comey, de către președintele american, a sugerat în fața martorilor că va fi nevoie ca Donald Trump să fie înregistrat fără știrea lui pentru a dezvălui “haosul” care domnește la Casa Albă.



Va trebui atunci să se discute despre o înlăturare a dlui Trumo, activând o procedură niciodată utilizată în Statele Unite, prevăzută de al 25-lea amendament din Constituție în caz de incapacitate a președintelui de a guverna. Articolul din New York Times are un ecou deosebit după ce mai multe publicații recente descriu o Casă Albă disfuncțională, unde înalți oficiali merg până acolo încât ocolesc ordinele prezidențiale: cartea jurnalistului de investigație Bob Woodward și articolul unui înalt oficial anonim din administrația Trump.



Acest ultim text, publicat de același New York Times, afirmă și că unii din membrii cabinetului au luat în calcul pentru scurt timp înlăturarea lui Donald Trump de la președinție la puțin timp după venirea lui la Casa Albă, în ianuarie 2017. Glumă? Rod Rosenstein a negat categoric vineri că ar estima că Donald Trump nu este în măsură să-și exercite funcțiile. “Vreau să fiu limpede la acest punct: pe baza discuțiilor mele personale cu președintele, nu există nicio baza pentru a invocă al 25-lea amendament al Constituției”, a scris el.



“Articolul din New York Times este inexact și incorect", a adăugat el, denunțând “surse anonime care sunt evident părtinitoare împotriva ministerului”. “Nu am plănuit sau autorizat o înregistrare a președintelui”, a insistat el într-un nou comunicat publicat în cursul serii. “Niciuna din propunerile dlui Rosenstein nu pare să fi reușit”, subliniază New York Times. Dar “el i-a spus dlui McCabe că ar putea reuși să-l convingă pe ministrul justiției, Jeff Sessions, ca și pe John Kelly, în acea vreme ministru al securității interne, să se alăture eforturilor sale.



Ministerul Justiției a lăsat să se înțeleagă că o glumă a dlui Rosenstein a fost prost înțeleasă, publicând mărturia, sub acoperirea anonimatului, unui fost oficial care se găsea “în sală” când el a vorbit despre acest subiect. “Comentariul lui era sarcastic și nu a fost niciodată dezbătut cu vreo intenție de a înregistra o convorbire cu președintele”, spune el. Avocatul lui Andrew McCabe, Michael R.



Bromwich, explică despre clientul lui că a pus pe hârtie conținutul întâlnirilor sale cu înalți oficiali din guvernul Trump. Le-a dat pe toate procurorului Mueller în urmă cu “mai mult de un an”. Un alt exemplar al acestor notițe mai era păstrat la FBI în ianuarie 2018. A “submina” președinția Aceste dezvăluiri merg în orice caz în sensul scenariului, repetat fără încetare de Donald Trump, al unor forțe care lucrează împotriva lui chiar în cadrul administrației sale.



Fiul lui, Donald Junior, a ironizat repede pe Twitter: “Nimeni nu e șocat că băieții ăștia fac tot ce e în puterea lor pentru a submina” președinția Trump. Motiv de îngrijorare pentru democrați și alți apărători ai anchetei procurorului Mueller pe care Donald Trump n-a încetat să o atace denunțând o “vânătoare de vrăjitoare”. De vreme ce ministrul justiției, Jeff Sessions, s-a recuzat în afacerea rusească, Rod Rosenstein este singurul scut care ar trebui să protejeze bunul mers al investigațiilor.



Șeful opoziției democrate din Senat, Chuck Schumer, a avertizat de altfel rapid vineri: “acest articol nu trebuie luat ca pretext pentru a servi obiectivul josnic de a-l demite pe Rod Rosenstein “pentru a numi un oficial care să-i permită președintelui să se amestece în ancheta procurorului special”.