Câțiva miniștri britanici ar putea demisiona dacă May nu-și schimbă planurile privind Brexit-presă

Theresa May

Propunerile Theresei May pe tema privind viitoarele relaţii bilaterale au fost respins de liderii europeni la summitul informal din oraşul austriac Salzburg, aceștia cerând Londrei garanţii privind frontiera dintre provincia britanică Irlanda de Nord şi Irlanda.

Theresa May a declarat că negocierile dintre Marea Britanie şi Uniunea Europeană pe tema Brexit sunt "în impas". "Marea Britanie a tratat Uniunea Europeană doar cu respect şi se aşteaptă la acelaşi lucru. Relaţia bună la finalul acestui proces depinde de acest lucru", a spus premierul.

Miniștrii vor cere un plan alternativ la ședința de luni a Guvernului, potrivit cotidianului.

The Telegraph a relatat că există "speculații" că Esther McVey, ministrul britanic al Muncii și Pensiilor, au putea demisiona dacă premierul nu va prezenta o nouă propunere.

De asemenea, și Penny Mordaunt, ministrul pentru Dezvoltare internațională, ar putea demisiona, deși câțiva dintre apropiații ei au negat că ar intenționa să demisioneze.

Mordaunt a declarat vineri că atitudinea UE sporește susținerea britanicilor pentru ieșirea din Blocul comunitar, chiar și fără un acord între Londra și UE.

The Telegraph a mai relatat că este improbabil ca să-și dea demisia și ministrul de Interne, Sajid Javid, un susținător al încheierii unui acord care să permită Marii Britanii să negocieze mai ușor la acorduri comerciale.

Marea Britanie ar urma să iasă din Uniunea Europeană în martie 2019, potrivit Mediafax.

Preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, a respins planul britanic privind relaţiile bilaterale post-Brexit fără a explica de ce şi fără a oferi o alternativă, a spus Theresa May. "Acest lucru nu este acceptabil în această etapă a negocierilor; nu poate fi respins acest plan fără o explicaţie detaliată sau fără prezentarea unei alte propuneri", a subliniat premierul britanic, conform postului ITV.

Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că este convins că Uniunea Europeană și Marea Britanie încă pot să ajungă la un compromis pe tema Brexit, după ce premierul britanic Theresa May a denunțat "impasul" înregistrat în negocieri, informează agenția Reuters, citează Mediafax.

"Deși înțeleg logica negocierilor, rămân convins că un compromis, bun pentru toți, este în continuare posibil. Spun aceste cuvinte din postura de prieten apropiat al Marii Britanii și admirator veritabil al premierului May", a afirmat Tusk, potrivit unui comunicat.