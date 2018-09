Care este poziţia celor 27 în privinţa negocierilor Brexit? / România este preocupată de un Brexit fără acord

Influenţă în UE 2/5





The Times (preluare Rador)





FranţaPreşedintele Macron este capătul cel mai avântat al spectrului şi vrea ca UE să demonstreze clar că ieşirea din bloc are consecinţe reale. Ieri, el a fost în fruntea acuzaţiilor aduse Regatului Unit, calificându-i pe cei care spun că Marea Britanie poate înflori în afara UE drept "mincinoşi". Franţa se plasează de asemenea în fruntea ţărilor care resping planul privind un gen de cooperare economică apropiată, propus de guvernul britanic.Influenţă în UE 5/5GermaniaDeşi mai puţin volubilă decât preşedintele francez, Angela Merkel este şi ea adeptă a liniei dure în privinţa Brexit. Ea este ataşată profund şi personal proiectului politic european şi vede Brexitul ca pe o ameninţare existenţială la adresa solidarităţii UE. Nu este vorba că Germania ar dori să pedepsească Marea Britanie pentru ieşire, dar nici nu vrea ca aceasta să creeze vreun fel de precedent.Influenţă în UE 5/5PoloniaPolonia a spus Comisiei că ar trebui să fie dispusă să facă concesii în privinţa Irlandei de Nord şi vrea neapărat un acord care să fie cât mai puţin perturbator posibil - nu în ultimul rând din cauza efectului asupra cetăţenilor ei care trăiesc şi muncesc în Regatul Unit.Influenţă în UE 3/5IrlandaÎn împrejurări normale, Irlanda ar fi cel mai puternic avocat al Regatului Unit şi are cel mai mult de pierdut de pe urma unui Brexit fără acord. Dar problema Irlandei de Nord eclipsează totul. Până când şi dacă aceasta va fi soluţionată, Irlanda nu este un aliat al guvernului de la Londra.Influenţă în UE 4/5AustriaDeţinătorii preşedinţiei UE, austriecii încearcă să joace rolul mediatorilor oneşti pentru opiniile conflictuale ale statelor membre privitor la cât de departe să meargă un compromis. Tânărul cancelar al Austriei, Sebastian Kurz, a făcut apel la "ambele părţi" să cedeze.Influenţă în UE 3/5BelgiaRegatul Unit este a patra cea mai mare piaţă de export pentru Belgia, cu o valoare de 22 de miliarde de lire sterline anual, şi în pofida faptului că găzduieşte instituţiile UE insistă asupra unui compromis pro-britanic referitor la propunerile doamnei May. A fost unul din principalele state care au cerut UE să cedeze înainte de întrunirea de la Salzburg.Influenţă în UE 3/5BulgariaBulgaria va fi silită să devină un contributor net la bugetul UE după Brexit - dacă nu va putea fi convenit un acord conform căruia Regatul Unit să continue să plătească la bugetul Bruxelles-ului după tranziţie. Dacă Theresa May va oferi bani, atunci Bulgaria va insista ca UE să accepte un copromis.Influenţa în UE 2/5CroaţiaCroaţia a spus că preferă un Brexit "soft" dar rolul ei nu este deloc central în negocieri.Influenţa în UE 1/5CipruCiprul este preocupat de viitorul bazelor militare britanice de pe insulă, care acoperă 3% din teritoriul acesteia - şi care ar fi într-un limbo legal în cazul în care nu se va conveni un acord. Actualmente ei susţin convorbiri bilaterale pe această temă, care va forma o anexă la acordul de retragere. Sunt foarte preocupaţi de perspectiva lipsei unei înţelegeri.Influenţă în UE 2/5Republica CehăUn aliat tradiţional al britanicilor în UE, guvernul a încercat să subscrie susţinerea cehilor printr-un turneu diplomatic în Europa. Dar până acum cel puţin, premierul ceh Andrej Babis s-a menţinut aproape de poziţia oficială a Comisiei privind Brexit.Influenţă în UE 2/5DanemarcaAlţi aliaţi veterani ai Regatului Unit, cu care au relaţii comerciale strânse, danezii se află în capătul conciliant al spectrului UE pe tema Brexit. Vor relaţii comerciale cât mai apropiate posibil.Influenţă în UE 3/5Estonia, Letonia şi LituaniaToate cele trei ţări vor neapărat relaţii de securitate strânse cu Regatul Unit după Brexit, dar au o influenţă mică în negocieri.Influenţă în UE 1/5FinlandaO altă ţară îngrijorată de sporirea contribuţiei la buget şi care are o atitudine caldă faţă de Regatul Unit, dar nu este activ angajată în dezbateri.Influenţă în UE 1/5GreciaGuvernul grec ştie mai mult ca oricare altă ţară cât de intransigentă poate fi UE, după ce a negociat acordul de salvare din criza financiară. Are înţelegere pentru Regatul Unit dar se află pe marginea dezbaterii.Influenţă în UE 1/5UngariaPremierul de extremă dreapta al Ungariei, Victor Orban, a devenit un improbabil campion al unui Brexit soft, spunând că el este în fruntea "taberei" care ia poziţie în favoarea Regatului Unit. Dar având în vedere relaţiile tensionate ale guvernului lui cu UE, aceasta nu este pe de-a întregul o binecuvântare.Influenţă în UE 1/5ItaliaPoziţia noului guvern de dreapta al Italiei este greu de identificat. Eurosceptic în opinii, nu are încredere în Bruxelles şi vicepremierul ţării, Matteo Salvini, a avertizat-o pe dna May că "nu există obiectivitate sau bunăcredinţă din partea europeană". Dar în pofida faptului că prin tradiţie este un actor important în Consiliul UE, influenţa sa s-a diminuat şi s-ar putea să nu-şi folosească capitalul politic pentru a se lupta cu Franţa şi Germania pe tema Brexit.Influenţă în UE 3/5LuxembourgŢară mică ce va beneficia de pe urma relocării firmelor financiare de la Londra. Vrea un Brexit dur, dar nu un Brexit fără acord care ar fi păgubos pentru economia sa.Influenţă în UE 1/5MaltaUn alt aliat britanic dar cu influenţă foarte limitată în negocieri.Influenţă în UE 1/5PortugaliaÎncă un susţinător discret al Regatului Unit, care şi-a exprimat preocuparea faţă de poziţia intransigentă a comisiei în spatele uşilor închise. Ar putea fi important dacă negocierile vor lua o întorsătură urâtă.Influenţă în UE 3/5Slovacia şi SloveniaÎn general pro-britanice dar până la urmă se vor conforma poziţiei consensuale.Influenţă în UE 2/5SpaniaGuvernul spaniol este cel mai preocupat de stoarcerea unor concesii de la Regatul Unit privitor la Gibraltar, care va face parte din Acordul de retragere. Dacă va obţine ceea ce vrea, va susţine stabilirea unor relaţii economice strânse.Influenţă în UE 3/5SuediaSuedia a făcut apel la adoptarea unei abordări mai conciliante faţă de Marea Britanie înainte de Salzburg. Dar deocamdată cel puţin nu ia poziţie.