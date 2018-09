India: O fată de 7 ani a fost violată, acest incident înscriindu-se într-o serie de atacuri împotriva fetelor

O fată de 7 ani se află în stare critică la spitalul din New Delhi după ce a trebuit să fie operată pentru a fi tratată de rănile pe care le-a suferit după ce a fost violată. Mama ei se afla lângă patul micuței după ce fata a trecut prin ore întregi de operație. Fetița a fost abuzata cu un furtun, încă nu se cunoaște exact modelul, scrie cnn.com



O persoană de 21 de ani a fost arestată în legătură cu acest incident care a avut loc în districtul Shahdara, din nord-estul orașului New Delhi. Swati Maliwal, președinta Comisiei pentru Femei din New Delhi a adus la lumină noi detalii despre atacul fetei. Maliwal a declarat că fata, care provine dintr-o familie săracă, a fost ademenită într-un parc, unde făptașul a abuzat-o.Fata a suferit sângerări masive în urma atacului, a declarat pe Twitter Maliwal. O serie de atacuri împotriva fetelor de anul trecut a stârnit un scandal major în India. Conform Biroului Național al Arhivei Crimelor, în 2016 au fost raportate 39.000 de violuri, ceea ce înseamnă cu un viol se întâmplă o dată la 13.5 minute.