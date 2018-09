FOTO Grecia: Azilanții de pe insula Lesbos, îngropați în gunoaie, fără apă curentă și fără electricitate 

Sute de azilanți blocați pe insula Lesbos din Grecia trăiesc în corturi improvizate pe un câmp plin de gunoaie, fără electricitate și fără apă curentă, relatează Reuters.

Moria, cea mai mare tabără de migranți din Grecia, situată pe o fostă bază militară de pe insulă, găzduiește 9.000 de persoane, aproape de trei ori capacitatea ei, potrivit ultimelor date guvernamentale.

Imagini de sus obținute de Reuters arată zeci de corturi, unde sute de azilanți, majoritatea afgani, trăiesc în condiții sumbre.

Copii mici cu fețe pline de noroi se joacă printre mormanele de gunoi, iar femeile spală hainele și farfuriile în găleți cu apă murdară.

”Situația este foarte gravă aici”, a spus Ali, un azilant afgan care a ajuns în Grecia cu cei trei copii ai săi în luna august.

”Noaptea este așa rău aici... copiii mei nu pot să meargă la toaletă, pentru că este foarte întuneric aici și suntem într-o pădure”, a adăugat acesta.

Grecia a spus că va transfera 2.000 de azilanți de pe insulă în partea principală a țării la sfârșitul lunii în timp ce grupurile umanitare și-au mărit presiunea asupra guvernului să reducă suprapopularea.

Un guvernator local a amenințat să închidă Moria luna viitoare dacă autoritățile nu eliberează terenul de ”cantitățile incontrolabile de gunoi”.

Oficialul pe migrație al Uniunii Europene Dimitris Avramopoulos a spus miercuri la Atena că ”este prioritatea UE crearea celor mai bune condiții pe insule”.

În fiecare săptămână ajung bărci cu migranți pe Lesbos și în alte insule grecești.

Happening now in #Moria #Lesbos

Washing teeth next to garbage, wait in the line for 2-3 hours to get food, live in filthy tents, sick kids everywhere.

The disgrace of #Europe #Greece #Refugees pic.twitter.com/TFoJDAiMTx