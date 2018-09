VIDEO Super-taifunul Mangkhut face primele victime în Filipine și Taiwan

Cel puțin două femei au murit sâmbătă în Filipine după o alunecare de pământ, primele înregistrate în Asia de sud-est, după trecerea super- taifunul Mangkhut, a spus poliția, relatează AFP. De asemenea, în Taiwan o femeie a fost ucisă după ce a fost măturată la propriu de marea furioasă.

Ofițerii de poliție din orașul Baguio au găsit rămășițele victimelor după ce un deal a alunecat slăbit de ploile abundente.

Taifunul a doborât copaci, a distrus acoperișuri și a lăsat fără curent electric principala insulă a Arhipelagului filipinez, Luzon.

Zona este populată de aproximativ 10 milioane de oameni, mulți dintre ei locuind în case improvizate.

După trecerea taifunului, care se deplasează acum în zonele dens populate din sudul Chinei, salvatorii filipinezi au fost deplasați în zonele rurale și deluroase. Vîntul a bătut pe alocuri cu o putere de 330 km/oră.

”Credem că există numeroase distrugeri”, a declarat secretarul național pentru protecție socială, Virginia Orogo.

Țara este lovită în fiecare an de aproximativ 20 de taifunuri care ucid sute de oameni și exacerbează sărăcia.

Red Cross teams drive through torrential rain to stand with communities in the path of #typhoon #Mangkhut known as #Ompong. They'll rapidly assess people's needs and give emergency help where it's needed. pic.twitter.com/E89XRgcgTa