Donald Trump neagă moartea a aproximativ 3.000 de persoane în urma uraganului din Puerto Rico

„Nu au murit 3.000 de persoane în urma uraganului din Puerto Rico. Când am părăsit insula, după uragan, erau între 6-18 victime. Bilanțul nu a urcat cu mult. Apoi, după mult timp, apar numere mari, de genul 3.000...”, a transmis Trump printr-un mesaj pe Twitter.Donald Trump consideră că rivalii democrați sunt responsabili de bilanțul final. Acesta i-a acuzat că au crescut artificial bilanțul, adăugând persoane care au murit din cauze naturala, cum ar fi bătrânețea.„Acest lucru a fost făcut de către democrați pentru a mă face să arăt cât mai rău posibil, când eu am strâns miliarde de dolari pentru reconstruirea insulei”, a transmis președintele.„Dacă o persoană a murit din alte motive, de exemplu de bătrânețe, doar au fost adăugați pe listă. O politică foarte proastă. Iubesc Puerto Rico!”, a adăugat Trump.Președintele american Donald Trump a fost criticat dur miercuri, după ce a catalogat răspunsul autorităților din Statele Unite la uraganul care a devastat Puerto Rico anul trecut un real succes, în ciuda bilanțului ridicat.„Maria a fost cel mai important uragan cu care am avut de-a face, în special din cauza naturii insulei. Cred că a fost unul dintre cele mai bune răspunsuri oferite de către autorități într-o asemenea situație. Munca făcută de autorități, împreună cu cele locale, cred că a fost minunată. Cred că Puerto Rico a fost un real succes”, a declarat Trump.„Am investit miliarde și miliarde de dolari în Puerto Rico, a fost o situație foarte dificilă. Cred că majoritatea cetățenilor ne sunt foarte recunoscători”, a menționat președintele.„Dacă el crede că moartea a 3.000 de persoane este un succes, Dumnezeu să ne ajute pe toți”, a declarat Carmen Yulin Cruz, primarul orașului San Juan, capitala statului Puerto Rico.