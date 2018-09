Marea Britanie critică interviul televizat al presupușilor suspecți în cazul Skripal

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Theresa May a declarat că interviul este „foarte ofensator”.„Minciunile din acest interviu dat unui post de stat rusesc sunt o insultă la adresa inteligenței publicului. În plus, sunt o ofensă puternică adusă victimelor acestui atac oribil și apropiaților acestora”, a declarat purtătorul de cuvânt.„Din păcate, am ajuns în punctul în care trebuie să așteptăm.. Poliția a construit un caz solid, cu multe dovezi împotriva celor doi. Sunt căutați și am luat toate măsurile necesare pentru arestarea lor și aducerea lor în fața justiției din Marea Britanie, dacă vor face vreodată un pas în afara Rusiei”, a adăugat acesta.Ministrul britanic de Externe, Jeremy Hunt, a criticat de asemenea interviul televizat.„Este momentul să oprim știrile false apărute la televizor- lumea și-a dat seama de implicarea Rusiei în acest incident”, a transmis Hunt printr-un mesaj pe Twitter.Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, acuzați de autoritățile britanice că l-au otrăvit pe fostul spion Serghei Skripal și pe fiica sa cu un agent neurotoxic în orașul Salisbury, au declarat într-un interviu difuzat pe postul rus televiziune RT că au vizitat orașul în calitate de turiști, în special pentru catedrala istorică.Cei doi au declarat că este posibil să se fi apropiat de casa lui Serghei Skripal, dar din greșeală, și au rămas mai puțin de o oră în Salisbury, din cauza vremii nefavorabile.