VIDEO O mașină a intrat în mulțime într-un oraș din China: cel puțin 9 persoane ucise și zeci de răniți

Autoritățile nu au precizat dacă incidentul este considerat unul terorist.

Guvernul local l-a calificat însă, într-un comunicat, drept „un caz intenționat, răuvoitor de conducere (a mașinii), cu scopul de a vătăma”.



Victimele au fost transportate la spital, iar investigațiile sunt în curs, se mai precizează în comunicat.

Poliția l-ar fi identificat pe suspect drept Yang Zanyun, în vârstă de 54 de ani.



Potrivit presei, din cazierul său penal reiese că acesta a făcut închisoare pentru incendiere și infracțiuni legate de traficul de droguri.



Breaking: At least 3 dead and more than 40 injured after an SUV rammed into a crowd of people in Hengyang, China. A man is in custody and the motive is under investigation. (Via @ZhangZhulin) pic.twitter.com/XLEkBhN9kr