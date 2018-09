Viktor Orban denunță „șantajul pro-imigrație”, în fața Parlamentului European, care votează miercuri dacă activează Articolul 7 pentru Ungaria

Pentru prima oară, Parlamentul European folosește dreptul de a lansa procedura Articolului 7 și de a cere celorlalți membri ai UE să acționeze pentru a preveni "riscul unor încălcări grave ale valorilor sale" în Ungaria.Decizia, care va fi luată miercuri după-amiază în cadrul unui vot, a dat naștere unor înfruntări aprige marți, la Strasbourg.Combativ și vehement, Viktor Orban a avertizat că țara sa nu va ceda în fața "șantajului"."Nu voi accepta ca forțele pro-imigrație să ne amenințe, folosind șantajul și calomniind Ungaria pe baza unor acuzații false", a spus liderul ultraconservator, în fața parlamentarilor.Pentru a-și argumenta afirmațiile, guvernul său a postat online o "fișă de informare" de peste 100 de pagini, ca răspuns la criticile Parlamentului.Raportul eurodeputatei Judith Sargentini (Verzi) stabilește p lungă listă de "preocupări" legate de încălcarea libertăților și valorilor UE în presă, în universități, împotriva minorităților, dar și în materie de corupție și justiție.Votul se anunță strâns: rezoluția are nevoie de cel puțin două treimi din voturi.Un rezultat cu atât mai dificil de obținut cu cât principalul partid politic din PE, Partidul Popular European (PPE, dreapta, 218 eurodeputați), are ca membru Fidesz, partidul lui Viktor Orban (12 reprezentanți). PPE regrupează partide precum CDU al cancelarului german Angela Merkel, partidul creștin-social al președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker sau Republicanii din Franța.Procedura articolului 7 este rarisimă: ea a fost lansată pentru prima oară la finele lui decembrie 2017 împotriva Poloniei, la inițiativa Comisiei Europene."Acest raport afectează onoarea Ungariei și a poporului ungar. Deciziile ungare sunt luate de alegători", a replicat Orban, care a susținut că țara sa este pedepsită pentru că are o viziune "diferită" asupra "naturii creștine a Europei", despre "rolul națiunilor", "vocația familiei" sau "chestiunile migratorii".Așa cum a reamintit numărul doi al Comisiei Europene Frans Timmermans, executivul european a recurs la mai multe proceduri de infringement pentru a-și exprima nemulțumirile: nerespectarea legislației UE în materie de azil, legea care face posibile anchete penale pentru ajutorul oferit migranților, finanțarea ONG-urilor, legea privind învățământul superior, mergând până la citarea Ungariei în fața justiției UE.Linia dură anti-imigrație, stilul autoritar, adoptarea de poziții anti-UE - Viktor Orban încarnează valul populist care bântuie Europa.Mai mulți lideri de grupuri politice care doresc lansarea procedurii Articolului 7 și-au interpelat direct colegii din PPE cerându-le să adopte poziții împotriva lui Orban."Vă rog, opriți acest coșmar", a pledat liberalul Guy Verhofstadt, un opozant fervent al politicii Ungariei.Chestiunea este cu atât mai sensibilă la opt luni de alegerile europene și în condițiile în care președintele grupului PPE, germanul Manfred Weber, susținut de cancelarul Angela Merkel, a fost unul dintre primii care și-a anunțat interesul pentru postul de viitor șef al Comisiei Europene.La sfârșitul lui august, Viktor Orban, după o întâlnire cu ministrul italian de Interne Matteo Salvini, l-a desemnat pe președintele francez Emmanuel Macron drept principalul său inamic în Europa.În cadrul celorlalte grupuri, Orban poate conta pe susținerea suveraniștilor, a euroscepticilor și a extremei dreapta. Stânga, extrema stângă, liberalii și verzii susțin rezoluția.