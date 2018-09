FOTO Fără rachete cu rază lungă de acțiune, parada militară din Coreea de Nord, plină de flori și baloane colorate

Parada militară a Coreii de Nord, care a celebrat 70 de ani de la fondarea țării, s-a centrat pe pace și dezvoltare economică, fiind încărcată de flori și baloane colorate, fără afișarea rachetelor cu rază lungă de acțiune, relatează Reuters.

O mare de oameni a privit parada cu zeci de mii de soldați și coloane de tancuri.

Spre deosebire de anii trecuți, în timpul paradei nu au fost rachete balistice intercontinentale și nu au fost făcute teste nucleare pentru a marca ziua.

Coreea de Nord obișnuiește să se folosească de sărbători pentru a-și arăta capacitățile militare și ultimele progrese în tehnologia rachetelor, însă ca urmare a promisiunii lui Kim de a denucleariza Peninsula Coreeană, în urma întâlnirilor cu președintele sud-coreean Moon Jae-in și a summiturilor cu președintele Trump și președintele chinez Xi Jinping, Coreea de Nord, acesta a renunțat la afișarea rachetelor intercontinentale.

Tema de anul acesta a fost unificarea peninsulei Coreene, divizată de la Războiul Coreean din 1950-1953.

”Toți coreenii ar trebui să își unească forțele pentru a atinge unificarea generației noastre. Unificarea este singura cale prin care coreenii pot supraviețui”, arată un editorial din ziarul partidului Coreii de Nord Rodong Sinmun.

Kim și Moon se vor întâlni la Phenian în perioada 18-20 septembrie pentru a treia oară anul acesta pentru a discuta ”măsuri practice” pentru denuclerizare, au spus oficiali de la Seul.

La eveniment a fost prezent și actorul francez Gérard Depardieu .

